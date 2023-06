Vratar španjolske reprezentacije Unai Simon rekao je da Španjolsku u nedjelju čeka teška utakmica protiv Hrvatske u finalu Lige nacija jer hrvatski nogometaši igraju jako dobro i nikada se ne predaju.

"Igraju dobro, jako dobro. Izuzetno su kvalitetni na sredini terena i znaju se natjecati", izjavio je 26-godišnji Simon u intervjuu za španjolske novine Marca.

"Kada ti netko zabije gol u 95.minuti i pošalje te u produžetke, kao što je njih Nizozemska, moraš znati upravljati takvom situacijom i imati snažan natjecateljski karakter. A oni su u produžecima pobijedili s 4-2. To jako puno govori o Hrvatskoj, uz sve ono što već znamo o njihovima igračima, ritmu i kvaliteti", dodao je.

Hrvatska je u srijedu u polufinalu gubila s 0-1 od domaćina Nizozemske u Rotterdamu, zatim je preokrenula na 2-1, pa tridesetak sekundi prije posljednjeg sučevog zvižduka primila gol za 2-2. No u produžecima je zabila dva gola za pobjedu.

Hrvatska je pobijedila u posljednjih šest od sedam utakmica koje su otišle u produžetke ili jedanaesterce. Posljednji put je bila poražena na produžetke upravo od Španjolske u lipnju 2021. u osmini finala Europskog prvenstva. Među stativama je tada bio Simon, član Athletic Bilbaa. U 20. minuti je promašio loptu koju mu je s centra uputio suigrač pa je Hrvatska povela s 1-0.

"To je bila individualna greška", prisjetio se Simon. "No u toj utakmici nam se dogodilo upravo ovo o čemu sam pričao. Vodili smo 3-1 u 85. minuti a Hrvatska je izjednačila. Imali smo već dobivenu utakmicu. U produžetku smo kao ekipa potegnuli, znali smo se natjecati u takvoj situaciji, kada moraš razmišljati da ostaje još pola sata za igru".

Španjolska je nakon produžetaka slavila s 5-3.

Simon očekuje novu neizvjesnu utakmicu u nedjelju u 20.45 sati u Rotterdamu.

"Hrvatsku nećeš lako pobijediti. S njom ćeš se boriti za pobjedu do posljednje minute", napomenuo je vratar koji je čuvao španjolsku mrežu 32 puta.

Hrvatsku će, u pokušaju da dođe do svog prvog trofeja, predvoditi kapetan Luka Modrić koji će za tri mjeseca napuniti 38 godina.

"Modrić je nogomet. To je njegova definicija. Nogomet. Napunit će 38 godina i ne umara se trčeći niti gubi kvalitetu. Imam samo lijepe riječi", rekao je Simon koji se s veznjakom Real Madrida susreće na travnjacima Španjolske.

"U njegovim godinama možeš pomisliti kako se gubi nogomet, da primjerice kasni prilikom trčanja u presing, međutim on se ne umara. Čini se da ima 25 godina. Igra na maksimalnoj razini u Real Madridu. Ima izuzetan nogometni talent pa mi je zadovoljstvo igrati protiv njega. To je nešto što cijenim premda mi je suparnik. Da barem svatko živi naš sport kao što to radi Luka Modrić", dodao je 190 centimetara visoki Bask.

Simon je u četvrtak branio u Enschedeu u polufinalnoj pobjedi od 2-1 nad Italijom. Tom pobjedom Španjolska drugi put zaredom igra u finalu Lige nacija.

"I mi i Italija smo razvili igru koju smo htjeli. Oni su iz čvrste obrane htjeli tranziciju, s direktom igrom ići loptom prema svojim isturenim napadačima, dok smo mi nastojali imati loptu u posjedu, kružiti s njom s jedne strane na drugu, te ju što prije ukrasti kada nije bila kod nas", objasnio je.

"Vidjet ćemo hoće li nam Hrvatska ponuditi istu igru (kao Italija)", dodao je.

Španjolskoj, koja je prije šest mjeseci ispala u osmini Svjetskog prvenstva na jedanaesterce od Maroka, to je bila treća utakmica pod vodstvom novog izbornika Luisa de la Fuentea. Reprezentacija je s njim pobijedila Norvešku 3-0 pa izgubila u Škotskoj s 0-2 u ožujku.

"Nalazimo se u fazi tranzicije, ovo nam je bila tek treća utakmica s De la Fuenteom. No praktično smo svi isti igrači, s istom idejom da visoko pritišćemo protivnika, kao što smo igrali pod vodstvom Luisa Enriquea. Razlika je u nijansama", rekao je Simon.

Španjolska je u finalu Lige nacija 2021. izgubila s 1-2 od Francuske. Na trofej čeka od 2012. kada je osvojila Europsko prvenstvo.