Nogometna reprezentacija Španjolske odradila je u subotu navečer posljednji trening uoči nedjeljnog dvoboja s Hrvatskom u finalu Lige nacija, a novost je povratak Danija Olma u momčad.

Olmo, 25-godišnji ofenzivni veznjak Leipziga, oporavljao se od ozljede pa u četvrtak nije sudjelovao u polufinalnoj pobjedi od 2-1 nad Italijom.

"Osjećam se bolje. Doista je šteta što nisam mogao pomoći ekipi na terenu, ali zadovoljan sam zbog pobjede", izjavio je Olmo za španjolsku javnu televiziju TVE prije subotnjeg treninga u Rotterdamu.

Trening Španjolske počeo je u 19 sati, a za medije je bilo otvoreno početnih 15 minuta tijekom kojih su se igrači zagrijavali i dodavali loptom. Olmo je taj dio treninga odradio bez poteškoća.

Normalno su trenirali i svi ostali igrači pod vodstvom trenera Luisa de la Fuentea.

"Prisutan je veliki motiv jer bi to bio prvi naslov Lige nacija za Španjolsku. To jest novo natjecanje ali jednako motivira, a posebno me veseli što će to biti finale s Hrvatskom", rekao je Olmo, nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama.

"Hrvatska je jako kompetitivna. Znamo kako kvalitetne igrače ima, poput Luke Modrića, Matea Kovačića…To je svestrana momčad koja nije slučajno u finalu. Za publiku će to biti jako gledljiva utakmica", dodao je.

I Hrvatska, koja je u polufinalu svladala domaćina Nizozemsku s 4-2 nakon produžetka, ima na raspolaganju sve igrače.

Španjolska će vjerojatno istrčati u istom sastavu kao protiv Italije, procjena je španjolskih novinara.

"Puni smo samopouzdanja, vjerujemo u sebe, ne sumnjamo u svoje kvalitete ali da bi smo pobijedili morat ćemo izgledati kao ekipa", napomenuo je Olmo iza kojega je 30 nastupa i 6 golova u crvenom dresu Španjolske.

"To smo uostalom pokazali ne samo sada, nego zadnjih nekoliko godina, uključujući Europsko i Svjetsko prvenstvo. Svi idemo u istom pravcu i to je ključno", rekao je.

Španjolski nogometni savez procjenjuje da će na tribinama stadiona De Kuip biti 6.000 navijača Španjolske i 20.000 navijača Hrvatske. Španjolski novinari očekuju atmosferu sličnu onoj u kakvoj je "La Roja" igrala protiv Maroka u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru. Tada je stadion bio ispunjen marokanskim navijačima a Španjolska izgubila na jedanaesterce nakon što je susret završio 0-0.

"Pritisak je uvijek prisutan i uvijek će ga biti, ipak je ovo A reprezentacija Španjolske, pa smo obvezni dobro se natjecati i pobjeđivati. Mislim da to dobro radimo", izjavio je Olmo.

Nakon neočekivane eliminacije sa Svjetskog prvenstva prije šest mjeseci, Španjolska je pod vodstvom novog izbornika De la Fuentea pobijedila Norvešku s 3-0, izgubila u Škotskoj s 0-2 te svladala Italiju u četvrtak 2-1 u Enschedeu.

"Istina je da smo protiv Škotske bili posrnuli, ali utakmica protiv Italije je pokazala da smo sposobni za velike stvari", zaključio je Olmo.