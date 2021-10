Bivši nogometaš Partizana, Saša Đani Čurčić, koji je dio karijere proveo igrajući u na Otoku, progovorio je o odnosu s Markom Bosnichem, nekadašnjim vratarom Manchester Uniteda i Chelseaja.

Australac hrvatskih korijena imao je teško razdoblje u svojoj karijeri. S Čurčićem je igrao u Aston Villi, prije nego što je prešao u Uniteda, a 2001. u Chelsea. Tada su krenule problemi. U dvije godine upisao je samo pet nastupa. U Londonu je upao u probleme s kokainom, a u to vrijeme je bio u vezi s manekenkom Sophie Anderton, koja je također bila ovisnica.

"Postojala je faza u kojoj sam dobivao po deset grama kokaina dnevno. Tada sam bio na dnu", ispričao je jednom prilikom Bosnich, koji je 2008. proglasio banktrot nakon što je ostao bez 40 milijuna funti.

"Jao, što je on sve prošao. Roditelji me znali iz Sydneya da ga izvučem iz Londona i tamo pošaljem. Uhvatila ga ona londonska manekena Sophie Anderton, manekenka kao ove beogradske. On je zbog nje kupio penthouse od pet milijuna funti. Žao mi dečka, odličan tip. Zvali me njegovi roditelji i ja odem u London i nađem ga u nekom apartmanu u podrumu, totalno u depresiji. On mi kaže: 'Ja sam tebe neka čuvao u Aston Villi, ti si bio problematičan. Sada ti mene čuvaš.' Ja mu kažem: 'Mark, moraš se podići'. Uhvatili ga srpski narkodileri pod svoje. Uspio sam ih sve rastjerati i izvući ga. Sad radi na Fox televiziji. On, inače, misli samo o Sophie, gleda neke realityje s njom, a ona opasna zavodnica kao Christy Turlington", ispričao je bivši srpski nogometaš za Spotlight.

"Kažem mu 'diži se, nećemo dozvoliti da izgubimo rat. Bitke smo izgubili, ali rat nećemo'. Na kraju naše priče mi ćemo biti pobjednici. Naježio sam se. trebaju to znati Srbi, tu je otišlo 40 milijuna funti. Nestalo s računa. On je bio vratar Manchester Uniteda i Chelseaja, zarađivao je 60, 70 tisuća funti tjedno", kazao je Čurčić.

Bosnich je sada komentar na Foxu, dok se njegova bivša djevojka zbog ovisnosti o kokainu u jednom trenutku odala elitnoj prostituciji kako bi vratila dugove. Ove godine pak udala ove godine za modnog fotografa Kaza Balinskog.