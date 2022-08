Najstariji hrvatski nogometni klub osnovan 1905. godine Zrinjski iz Mostara jučer je odigrao odlično na gostovanju u Kazahstanu protiv, nažalost, dobro nam poznatog Tobola, Hajdukovog krvnika. Plemići su prošli dalje s ukupnih 2:1 , ne dopustivši da jedna sasvim nogometna noć postane povijesna, ponosna za klub, za mnoge navijače u Hercegovini...

Trener kluba iz zapadnog Mostara je od prosinca 2020. godine Sergej Jakirović, hrvatskoj javnosti poznat kao nekadašnji trener Gorice i Sesveta, uspješni strateg o kojem sanjaju mnogi klubovi, jedan najviše, ali to je jedan sasvim drugi dio priče, Bez brige, doći ćemo i do toga...

Dakle, popularni Jakir u susjednom nogometu radi odličan posao praktički od kada je stigao. Po utakmici njegov bodovni saldo iznosi velikih 2.21., a posebno je impresivna bila sezona 21./22. kada je u prvih 17 ligaških utakmica njegova momčad primila tek pet golova, a zabila 33. Zrinjski je dominirao u apsolutno svakoj statističkoj kategoriji kroz cijelu prošlu sezonu i osvojio naslov sedam kola prije kraja. Jedina negativna strana prošle sezone je rano ispadanje u kupu od tuzlanske Slobode.

Hrvatska kolonija

Nemojte misliti da je lako raditi u močvari BIH nogometa, to je bara puna krokodila. U istom Zrinjskom ovako veliki uspjeh nisu napravili Ante Miše, Hari Vukas i Miše Krstičević, tako da nije slučajno što je baš Jakirović vratio titulu Premijer lige BIH u Mostar nakon četiri godine.

Još u svojoj prvoj polusezoni u proljeće 2021. na klupi Plemića, Jakir je napravio veliki uspjeh što je klub nakon rezultatski užasne prve polusezone odveo u Europu s četvrtog mjesta ispred Širokog koji je imao isti broj bodova, ali lošiju gol razliku.

Osim što je Jakir taktički majstor, jako puno radi i na igračkom aspektu. Hrvatsku koloniju čine: Marijo Tičinović, Niko Janković, Mario Ćuže, Frane Maglica, Dragan Juranović, vratar Josip Čondrić, Filip Brekalo, hrvatskoj javnosti poznat Kerim Memija, Damir Zlomislić i Matej Senić.

Prelazi u Dinamo?

Najbolji igrač momčadi je Nemanja Bilbija koji je prošle sezone u 33 nastupa pogodio 34 puta što mu je omogućilo da postane najbolji strijelac Zrinjskog ikada. Nevjerojatni golgeter je pogodio u sezoni 2021. / 2022. više puta od Cristiana Ronalda, Lea Messija i Neymara.

Trener momčadi se spominjao u kontekstu dolaska na klupu hrvatskog prvaka Dinama, što i ne čudi zbog odličnog odnosa sa braćom Mamić s kojima gleda utakmice Dinama. Cijelo proljeće je bilo puno takvih špekulacija, ali usprkos velikoj želji Zdravka Mamića, Sergej je na kraju ostao u Zrinjskom.

Dinamo ga želi, a hoće li ga i dočekati na trošnom stadionu, to tek treba vidjeti. To ne ovisi o čitavom nizu okolnosti. Stvar niti malo nije jednostavna, uostalom u Maksimiru je sve komplicirano, drugačije, uvijek tu ima nekih drugih stvari koje ne ovise samo o nogometu kao takvom. Tu su posrijedi zakulisne igre mačke i miša. E sad, tko je tu mačka, a tko miš, to tek treba ustvrditi.

Takvo što sigurno možemo pripisati i novom vladaru u Maksimirskoj 128, Krešimiru Antoliću koji trenutno vodi u ratu za prevlast kluba protiv bivšeg šefa Zdravka Mamića. Jakirović je i dalje zasigurno jako primamljiva opcija za modru klupu, a n igra trenera Ante Čačića nije baš bajna... Vidjet ćemo u sljedećim mjesecima kako će se ova priča rasplest i hoće li Antolić dopustiti "Mamićevom" treneru da odjene plavo ruho. Linija Maksimirska 128 - Međugorje je užarena, a tamo za Dinamo sve počinje i završava.