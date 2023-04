Prva krizna situacija nove Uprave Dinama rješena je uspješno, iako sam mišljenja kako do nje nije ni trebalo doći da se s nekim stvarima reagiralo ranije jer neki njegovi prethodnici su zbog puno manjeg dobivali otkaze. No, neću biti baš sad prestrog i zločest, jer za dobre vijesti nikad nije kasno...

Dinamova igra pod Čačićem ovog je proljeća bila mučenje

Ante Čačić smijenjen je sa funkcije trenera prve momčadi i one sportskog direktora nakon poraza jučer od Šibenika u polufinalu Kupa, drugog od istog kluba u samo tri tjedna, istim rezultatom 2-1. Simbolično ili ne, Dinamova igra pod vodstvom sad već bivšeg trenera i nije bila igra, već - mučenje.

Uprava u sastavu, od predsjednika Mirka Barišića te Vlatke Peras, Darija Šimića, Darka Podnara i Danijela Tomačića, odmah nakon utakmice donijela odluku o nepovjerenju u 69-godišnjeg Čačića i njegov stožer.

Dinamo je već bio u raznim krizama, upadao u njih i izlazio na kraju kao pobjednik, ali ovakav niz se, definiitvno, ne pamti. I generacija koja ušla u povijest kao jedna od najboljih, na dobrom je putu da kompromitira sve dosad napravljeno krvavim i napornim svojim radom.

U posljednjih 6 utakmica Ante Čačić na klupi "zagrebačkih plavih" ostvario je samo jednu pobjedu uz tri poraza i dva remija. Katastrofalan niz u gostima (porazi od Šibenika, Istre i sad opet Šibenika u Kupu, remi u Gorici pošle subote) kumovali su Čačiću u maksimirskom raju.

Čačiću nije sjalo sunce, ali...

Kad se podvuće crta Čačićevog rezultatskog konta ovog proljeća, sigurno mu nije sjalo sunce. Imao je Čačić problema s ozljedama (ozljeda Brune Petkovića koji je zabio 9 golova), otišao mu je i Mislav Oršić koji je do tad zabio za Dinamo 9 golova. Na sve to, protiv Šibenika nije mogao igrati niti Luka Ivanušec koji na svom kontu ima 6 golova, a sad je jasno kako su u klubu napravili kardinalnu pogrešku pustivši motor momčadi Arijana Ademija da za "male" novce napusti klub, bez obzira na tonove iz Maksimira da su Kinezi mogli više platiti i samim time financijski izdominirati financijske strukture prvaka Hrvatske.

Dilaver, Lauritsen, Tolić, Emreli, Čop, Štefulj, Andrić, Gojak, Jurić, Marin... Sve su to igrači za koje nije bilo mjesta u Dinamu pod Čačićevim suncem, ali je zato majstor protiv Šibenika imao problema sa slaganjem rostera, pa je morao zvati neke od klinaca. Palac dolje za klince, uvijek sam da se Dinamovoj mladosti da prilika ali brate, pa ovo je sprdnja...

Što se tiče Ante Čačića, brojke za njega su stvarno porazne ovog proljeća. Naime, u 12 odigranih utakmica Dinama ostvario 5 pobjeda, 4 neodlučena ishoda i 3 poraza. Ukupno je osvojio 19 bodova uz gol razliku 16:7. No, više od samog rezultata nekako boli igra, dojam, dominacija, realizacija... Od najdominantnije momčadi u Hrvatskoj Dinamo je pao na razinu momčadi protiv koje fenjeraši poput Gorice itekako mogu igrati.

Od one plave, nezaustavljive sile koja je tamanila sve redom u hrvatskom nogometu ostala je samo momčad koja gubi od Šibenika, Istre, koja se muči sa Goricom... Ali dobro, očito je za navedeno kriva podloga, nogometni travnjaci koje je Ante Čačić nekoliko puta spominjao kao jedne od uzroka pada igre Dinama.

Dinamovci u Old Forest šumi

Prijestolje u Maksimiru uzdrmano je, ali siguran sam kako će klub i momčad pronaći snage i u ovoj magli uspjeti se vratiti na ispravni put za izlazak iz šume koja nije niti malo lijepa, ugodna za hodanje već puna zamki. Nešto poput one šume iz Gospodara prstenova koja se zove Old Forest....

Loš niz rezultata, koji je uslijedio nakon velike 4:0 pobjeda protiv Hajduka, ugrozio je po mnogima već gotovo osiguranu titulu prvaka, a ispadanje iz Kupa ravno je katastrofi. Po drugi put zaredom Dinamo neće osvojiti Kup, a zadatak o dvostrukoj kruni sunovratio se u provaliju. Vraća me u ovo u prošlost... Kad je Ante Čačić bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, nogomet koji je naša izabrana nacionalna vrsta igrala na EP-u 2016. u Francuskoj bio je briljantan, moćan, fantastičan... Ono što se dogodilo protiv Portugala u osmini finala i pogodak Quaresme u 117. minuti je puka nesreća za našu reprezentaciju.

Dosta stručnjaka, novinara koji prate reprezentaciju govore, a i dosta od vas koji to sad čitate siguran sam složit ćete se s tom konstatacijom, kako je pod Antom Čačićem, gledajući taj turnir, samo taj, hrvatska nogometna reprezentacija igrala najbolji nogomet.

Ponavljam ponovno, da ne bi bi bilo zabune - samo na tom turniru. Sve što je nakon toga uslijedilo, dobro ne baš sve, ali dobar dio, pogotovo onaj zadnji period izborničkog mandata Ante Čačića, bio je loš. Tada je jedan portal, prepoznat će se novinari tog portala, da ga sad ne reklamiramo, za Antu Čačića pisali i apostrofirali ga kao "TV servisera koji je raštimao momčad Hrvatske". Možda to djeluje ružno ovako na prvu i je ružno, ali kad se malo bolje razmisli, pa nije to baš tako bilo daleko od istine. Koliko god to bilo ružno i koliko god je ružno omalovažavanje Čačićevog bivšeg zanimanja, njega kao osobu i zanimanja kao takvog, bez kojeg baš i ne bi mogli jer svi mi volimo gledati TV.

Pred Royom Ferenčinom i Sandrom Perkovićem nije niti malo lagan posao

Svaki posao i zanimanje je pošteno, osim onog kriminalnog a i njega je u Dinamu nekad bilo...

No, kako je Dinamo pod Antom Čačićem igrao ovog proljeća, bolje da TV-a nije ni bilo, da su svi televizori u Hrvatskoj bili pokvareni pa da ljudi nisu mogli gledati taj raštimani orkestar. Pred Royom Ferenčinom i Sandrom Perkovićem nije niti malo lagan posao vratiti momčad u život, posložiti pobjedničke kockice koje su se poremetile. Dinamo je klub s pobjedničkim mentalitetom, ali taj pobjednički mentalitet negdje se malo pogubio u onoj tmurnoj šumi Old Forest, o kojoj sam pričao malo ranije. A za Antu Čačića ne brinite. On će odlaskom iz kluba u džep spremiti finu svotu...

Dinamo će rastanak s Antom Čačićem, prema pisanju nekih medija, navodno platiti 1,7 milijuna eura što je aktualnom treneru omogućila bivša Uprava u kojoj je bio Krešimir Antolić. Neki mediji, pak, pišu kako, prema ugovoru koji je Čačić potpisao prije odlaska Krešimira Antolića kako bi poslao poruku Mamićevoj struji uoči izborne skupštine, svoj otkaz mogao naplatiti od nekoliko stotina tisuća do čak milijun i pol eura...

Kako bilo, kolika god bila cifra, svima je jasno kako će poznati hrvatski trenerski brk u džep spremiti lijepu cifru. Možda zato i ovaj gore Čačićev smiješak na kraju sinoćnje plave tragedije na Šubićevcu kad se rukovao sa trenerom Šibenika Antom Čanadijem.

Nadamo se boljoj Dinamovoj krvnoj sliki u nastavku prvenstva, jer nema još puno do kraja - tek 9 kola.