Dok se čeka i službena potvrda da je Ante Čačić bivši kao trener Dinama, prvaka Hrvatske koji se pod njegovim vođenjem, što trenerskim što na poziciji sportskog direktora, našao u ozbiljnoj krizi, okrenuli smo broj bivšeg trenera Dinama Ilije Lončarevića.

Čačić ispadanje i loše rezultate ne bi trebao preživjeti

Jasno je k' dan kako Ante Čačić jučerašnje ispadanje od Šibenika na Šubićevcu u polufinalu Kupa neće "preživjeti", barem ne bi trebao, kao što nije mogao preživjeti niti posljednjih 6 utakmica Dinama u kojima je skupio negativan skor od samo jedne pobjede, tri poraza i dva neodlučena ishoda.

Ilija Lončarević, taj poznati i ugledni trenerski nogometni stručnjak, stara iskusnjara kako se ono kaže, priča nam kako je Dinamo jučer odigrao bolju utakmicu nego, primjerice, protiv Gorice, fenjeraša prošle subote.

"Da, nije Dinamo protiv Šibenika bio kao što je bio u Gorici, bio je bolji. I ruku na srce, nije zasluženo da je izgubio. To je sigurno, nema tu nikakve dileme, ali to je nastavak onog što momčad svojim povratkom u nekakvu normalnu utakmicu ipak nije uspjela riješiti koncetraciju do kraja i to se događa. Jer, ona utakmica u Gorici je bila nekakva rupa iz koje momčad je izašla igrački na terenu, ali nije izašla vjerojatno koncetracijom i rezultat toga je nepostizanje više golova i primanje golova. Pogotovo kad se to dogodi u posljednjim minutama onda je to pokazatelj toga", kazao nam je Ilija Lončarević i nastavio:

'Zašto Čačića odjednom smjenjuju?'

"Što se tiče smjene Ante Čačića, o smjeni trenera treba postaviti pitanje samo Upravi kluba. Zašto je treneru, koji je prije mjesec i pol dana ponuđen i dan novi ugovor, financijski poboljšan, zašto ga odjednom smjenjuju?"

Možda zbog posljednjih 6 loših utakmica, tj pet ako ne računamo pobjedu protiv Rijeke od 1-0 na Maksimiru, ali niti u toj utakmici Dinamo nije briljirao, bez obzira na pobjedu?

"Ma dobro, to se događa. Pa i jednom Kloppu se to događa, pa Upravi Liverpoola nije napamet došlo da ga smijeni. Već drugi put mu se to događa u tri godine pa ga ne smjenjuju. Nema to nikakve veze. To je jedno legitimno pitanje koje treba postaviti. Jer, trener je u klubu upoznat, upoznali su ga. Već je godinu dana bio u klubu, bio je i prije par godina isto trener, deset i više godina, kad već, nije bitno, i ne vidim razlog da Uprava kluba ne odgovori na to pitanje. Samo to, ništa drugo. Naravno, s obzirom na igrački kadar Dinama koji je odjednom, sa samo tri izostanka iz momčadi, tri ozlijeđena igrača, koji je odjednom tako tanak, da jedan ozbiljan klub si ne bi smio to dozvoliti. Pa, tko vodi sportsku politiku u klubu zadnjih godina?!

Pa Ante Čačić je (bio?) sportski direktor?

"Dobro, pitanje nisam postavio bez veze", zaključio je Ilija Lončarević.