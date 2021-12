Da vam budem iskren, imali smo diskusiju o tome. Definitivno, onaj koji radi Transfermarkt za našu regiju ili Hrvatsku, garantiram vam da nije prijatelj Rijeke. Samo ću tu ostati. Saznat ćemo, pokušali smo, ali taj nije prijatelj Rijeke. Nije objektivno. Nije to teorija urote, to je istina. Taj Transfermarkt je za mene smijeh, netko tko radi za ovaj dio radi kako se njemu da, a ne po parametrima što bi trebao. Nažalost, kao i sve danas u svijetu, svatko ima pravo na ovaj ili onaj način slobodno pisati. Rijeka sigurno vrijedi puno više. Malo mi je bilo smiješno, ali kad sam vidio što se događa oko toga, malo sam se ohladio pa sam shvatio da je to jedna velika prevara

Rekao je to šef Rijeke Damir Mišković u HR-ovoj emisiji Pod stijenama Kantride komentirajući procjenu Transfermarkta, prema kojem je njegova momčad peta po vrijednosti u HNL-u.

A kako zapravo Transfermarkt kreira cijene igrača?

Stranicu je prije 20 godina pokrenuo Matthias Seidel te je na njoj pratio učinak igrača koji bi se mogli naći na radaru njegova omiljenog kluba Werdera. Brzo je zamijećen te su mu ljudi počeli davati savjete oko toga kako bi je mogao unaprijediti. Nakon toga stvorena je baza za cijelu Bundesligu. U međuvremenu, Transfermarkt je izrastao u divovsku online zajednicu koji čini više od 80 zaposlenih i nekoliko stotina volontera u preko dvadeset zemalja s bazom podataka od više od 800 tisuća nogometaša.

Ovaj portal, inače, cijenu određuje kvalitativnim procesom što znači da se raspravlja o vrijednosti pojedinog igrača. Najvažniji kriteriji pritom su podaci o učinku na terenu (od minutaže do golova i asistencija), dob, pozicija, klub, liga, reprezentacija, novac isplaćen na transfere igrača u prošlosti i potencijalni transferi u budućnosti, faktori povezani s marketinškom vrijednosti igrača i njegova perspektiva u budućnosti. Početnu fazu određivanja cijene nekog igrača stvaraju korisnici koji sudjeluju u raspravama na njihovim forumima i u temama o nekom igraču. Također, ponekad dobiju informacije od menadžera, klubova i samih igrača, ali one ne utječu na vrijednosti. A svaka zemlja ili regija ima volontera zaduženog za procjenu vrijednosti igrača i klubova u svojoj zemlji. U pravilu su to nogometni, računalni ili matematički geekovi.

Treba istaknuti kako vrijednosti nogometaša na Transfermarktu ne služe kao prognoza za vrijednost transfera nekog igrača, iako nekad ona može biti ista poput one koja je isplaćena.

Uz sve navedeno, ipak ne treba zaboraviti na to da Transfermarkt nema puno veze realnošću.