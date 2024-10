Kako do završnice Lige nacija: Hrvatska je u jako dobroj poziciji

Hrvatska je u subotu upisala drugu pobjedu u skupini 1 elitneLige nacija, u trećem kolu je na maksimirskom stadionu pobijedila Škotsku 2-1 (1-1) i s ta tri boda je u dobroj situaciji za plasman na završni turnir.

Škotska je povela u 32. minuti golom Ryana Christiea, ali je samo tri minute kasnije izjednačio Igor Matanović, što je bio njegov premijerni pogodak u dresu hrvatske reprezentacije. Potpuni preokret se dogodio u 70. minuti kada je Andrej Kramarić zabio za 2-1. Bio je to Kramarićev 30. pogodak u hrvatskom dresu. Škoti su petoj minuti sudačke nadoknade uspjeli izjednačiti, autogol je zabio Kristijan Jakić, no to je nakon uključivanja VAR-a poništeno zbog zaleđa.

Vatreni su ovom pobjedom praktički izbacili Škote iz igre za plasman dalje jer sada njima trebaju sve pobjede u preostalim susretima, što je vrlo neizgledno.

Hrvatska je nakon ove utakmice druga u skupini sa šest bodova, isto koliko ima i prvi Portugal, koji u kasnijem terminu u subotu igra protiv Poljske.

U toj utakmici nam u korist ide pobjeda Portugalaca koji bi time stavili Poljake u jako tešku situaciju i Hrvatskoj bi na gostovanju u Poljskoj za tri dana bio dovoljan i remi jer bi u tom slučaju Poljaci u posljednje dvije utakmice zbog lošijeg međusobnog omjera s Vatrenima morali osvojiti barem četiri boda.

