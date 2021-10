Remijem sa Slovačkom u Gradskom Vrtu hrvatska nogometna reprezentacija pala je na drugo mjesto skupine jer je Rusija srušila Sloveniju i sada ima dva boda više od Vatrenih. Međutim, još ništa nije gotovo i vjerojatno će se o izravnom plasmanu na SP u Kataru odlučivati u Splitu početkom idućeg mjeseca.

U zadnje dvije utakmice Vatreni igraju s Maltom i Rusijom na Poljudu, dok izabranici Valerija Karpina prije sraza u Splitu igraju još s Ciprom. Kako su obje reprezentacije favoriti protiv ovih nogometnih liliputanaca, za očekivati je da nas 14. studenog čeka utakmica odluke.

A ne prođe li ona po planu, Vatreni će put do Katara morati tražiti preko dodatnih kvalifikacija. One će ovaj put biti drugačije nego one prije četiri godine kada su Vatreni u dvije utakmice bili bolji od Grčke.

Tri turnira

Naime, u doigravanju će sudjelovati 12 reprezentacija, deset drugoplasiranih iz ovih kvalifikacija te dvije koje su u Ligi nacija osvojile grupu, ali nisu u kvalifikacijama bile među prve dvije. Tih 12 reprezentacija bit će podijeljene u tri skupine, iz kojih pobjednik ide na SP.

Prema trenutačnoj situaciji u playoffu bi se uz Hrvatsku našli Portugal, Švedska, Švicarska, Ukrajina, Češka, Škotska, Norveška, Albanija, Rumunjska te iz Lige nacija Wales i Austrija.

Vrlo je izvjesno, međutim, da će Portugal ipak osvojiti svoju skupinu i preskočiti Srbiju. A upravo zbog toga po srpskim medijima potencira se mogući sraz s Vatrenima. Međutim, kako bi Srbija u ždrijebu bila među šest nositelja, kao i Hrvatska, oni se ne bi mogli sastati u polufinalu, nego tek u finalu turnira. Naravno, ako tako odluči ples kuglica.

Termini polufinala zakazani su za 24. i 25. ožujka, a finala se igraju 28. i 29. ožujka iduće godine. Igra se po jedna utakmica.