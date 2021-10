Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na startu je nove akcije tijekom koje će Vatreni odigrati dvije kvalifikacijske utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, u gostima na Cipru u petak te u Osijeku protiv Slovačke 11. listopada, naglasio kako se i ove utakmice moraju shvatiti ozbiljno kao i one u rujnu u kojima je osvojeno sedam bodova u tri susreta.

Još ranije su zbog problema s ozljedama s popisa otpali desni branič Celtica Josip Juranović i stoper Zenita Dejan Lovren, pa je Dalić aktivirao pretpozive Duji Ćaleti-Caru te Marinu Pongračiću. No, u ponedjeljak je došlo do naglih promjena pa je momčadi priključen Simon Sluga, a Ivica Ivušić je otpao zbog ozljede. Isto tako, Andrej Kramarić i Domagoj Vida napustili su trening nakon svega deset minuta, a još nije poznato je li riječ o nekim ozljedama ili su samo dobili poštedu.

Valja naglasiti kako Dalić i dalje ima podosta problema s napadačima. Iako je Josip Brekalo priključen reprezentaciji nakon što ga je Dalić izostavio u prošlom ciklusu, Ante Rebić i Bruno Petković vratili su se, odnosno, vraćaju se u formu, ali Dalić ih nije zvao.

"Josip Brekalo meni nikada nije bio problem ni u kojem smislu. U vrijeme kada sam radio posljednji popis on je tražio novi klub i znali smo da nije u formi. Sada je u Torinu, našao je formu, odlično igra i zato je opet na pozivu. Neće nitko biti zakinut za reprezentaciju ako to zasluži svojim igrama, ponašanjem i odnosom prema reprezentacije. Petković u zadnje vrijeme igra dobro, meni on treba, pogotovo onakav kakav je bio u prošlim kvalifikacijama protiv Slovačke i Mađarske, njemu su vrata reprezentacije otvorena. S Rebićem nisam razgovarao", komentirao je na pressici uoči utakmice izbornik Dalić.

Dalić otkrio djelić sastava

No, nagovijestio je tko će mu biti prve opcije za ogled s Ciprom, a vjerojatno i Slovačkom, kao i činjenicu da mu se konačno u sastav vraća kapetan i produžena ruka na terenu, Luka Modrić.

"Moramo ovaj ciklus shvatiti jako ozbiljno, on je lakši od prošloga samo zato što igramo dvije, a ne tri utakmice. Ako ne budemo ozbiljni i odgovorni mogli bismo imati problema. Samim time što imamo manje utakmica, manje je i pozvanih napadača jer smatramo kako ćemo i s ovim izborom naći dobru soluciju. Vratio se Luka Modrić pa ćemo imati svoju standardnu veznu liniju, Modrić-Kovačić-Brozović što će nam olakšati situaciju. Prve opcije za pozicije u špici su Kramarić i Livaja", najavio je Dalić.

Dalić je otkrio, djelomično, i tko će mu igrati u zadnjoj liniji. Juranovića nema na popisu, a Dalić je najavio da će poziciju desnog beka pokrivati debitant Josip Stanišić iz Bayerna. Otkrio je i kako će mu poziciju lijevog stopera sigurno igrati Joško Gvardiol.

"Stanišić je prvi izbor, ako je uspio u Bayernu bit će u reprezentaciji. Što se tiče stopera, Gvardiol će biti na poziciji lijevog stopera. Nama treba protiv Cipra lijeva noga na lijevom stoperu, a na drugoj strani imamu veliki izbor i naći ćemo najbolje rješenje", rekao je Dalić.

Tko će igrati?

Pa kako će onda, na kraju, izgledati Hrvatska protiv Cipra? Na vratima je siguran Dominik Livaković koji se polako vraća u formu. Ispred njega trebali bi igrati Joško Gvardiol i vjerojatno Duje Ćaleta-Car. Na desnom beku je Josip Stanišić, a na lijevom gotovo sigurno Borna Sosa. Vezni red je već svima dobro poznat, a činit će ga Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić, s tim da se u ovoj formaciji očekuje da će Modrić igrati ofenzivnog veznog.

Na krilima, Ivan Perišić na lijevom krilu, a na desnom Dalić ima nekoliko opcija. Može tu igrati Josip Brekalo, a mogu i Nikola Vlašić, Luka Ivanušec, Mario Pašalić, a može i Andrej Kramarić, pogotovo ako će u vrhu napada igrati Marko Livaja. U vrhu napada Dalić nema opcija, tamo mogu igrati Marko Livaja ili Andrej Kramarić.

U nastavku kvalifikacija za SP Hrvatsku u petak, 8. listopada, u Larnaci očekuje ogled protiv Cipra, a tri dana kasnije u Osijeku protiv Slovačke. U skupini H Hrvatska i Rusija vode nakon šest kola sa po 13 bodova, Slovačka ima devet, Slovenija sedam, a Malta i Cipar po četiri.