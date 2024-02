Nakon što su u Hrvatskoj u javnost procurile neke snimke iz VAR soba i uz to pripadajuća komunikacija sudaca, videotehnologija u nogometu opet se našla u centru pažnje.

Sve je počelo (neovlaštenom) objavom snimki s utakmice između Varaždina i Hajduka u HNL-u koja je stavila pod upitnik neke odluke, ali to je samo posljednja od kontroverzi koje prate VAR od njegovog uvođenja.

VAR je u hrvatski nogomet ušao u siječnju 2020. godine, ali u ostatku nogometnog svijeta koristi se puno duže. Premijeru je imao 2016., a iste godine je prvi put korišten u natjecateljskoj utakmici u Nizozemskoj i ubrzo nakon toga proširio se diljem Europe i svijeta.

Kako smo već naveli, od samog uvođenja prate ga kontroverzne odluke, a u nastavku izdvajamo neke od njih:

Getafe - Barcelona (La Liga 2023/2024.)

Jedan od najvećih klubova na svijetu, Barcelona, jedna je od najvećih 'žrtava' VAR-a. U utakmici ove sezone Katalonci su igrali u gostima kod Getafea i igrali jako fizički zahtjevnu utakmicu, a najveća pogreška se dogodila kada je Araujo bio očigledno fauliran, ali je VAR to odbacio jer su vidjeli da je njegov suigrač Gavi rukom dirao loptu. Međutim, daljnji pregled videosnimke nakon utakmice pokazao je da Gavi nije dirao loptu.

Japan - Španjolska (Svjetsko prvenstvo 2022.)

Japan je u utakmici u skupini zabio je Španjolskoj u 51. minuti, no kontroverze su se pojavile jer se činilo da je lopta bila izvan igre prije nego što je Kaoru Mitoma ubacio i Ao Tanaka zabio. Pomoćnik je pozvao suca i priznao pogodak jer je dio lopte još bio na crti. Međutim, kut iz kojeg je pregledan nije se činio takvim. Tek oko 20 sati kasnije FIFA je otkrila TV kut koji je pokazao da je lopta bila izvan igre prije nego što je Mitoma dodao. Nažalost, bilo je prekasno jer se pokazalo da je taj pogodak Njemačku izbacio s Mundijala.

Mainz - Freiburg (Bundesliga 2017./2018.)

Sudac je odbio igrače Mainza koji su tražili da dosudi najstrožu kaznu zbog igranja rukom neposredno prije kraja prvog poluvremena, no odluka koju su tražili ipak je donesena i to šest minuta prije kraja pauze te početka drugog dijela. VAR je dosudio penal kada su obje momčadi bile u svlačionici i kako bi se izveo igrači su pozvani na teren. Bilo je nevjerojatno neprofesionalno koliko je dugo trebalo VAR-u i sucu da odluče o kazni.

Juventus - Salernitana (Serie A 2022./2023.)

Juventus koji prati glas da je miljenik sudačkih odluka ovdje je bio žestoko zakinut. Stara dama' je ovu utakmicu igrala dok je bila u menadžerskoj krizi, ali je zasluženo stigla do tri boda golom Milika u zadnjoj minuti. No, pogodak je poništen zbog nakon pregleda snimke iz kuta koji je pokazao da je Bonucci u ofsajdu, no snimka iz drugog kuta, koju VAR nije gledao, pokazala je da je bio u dozvoljenoj poziciji kada ga je suigrač proigrao.

Liverpool - Tottenham (Premierliga 2023./2024)

Ova pogreška na štetu Liverpoola smatra se jednom od najvećih ikada u Premierligi. Luis Diaz zabio je pogodak protiv Spursa, no on je pogrešno poništen zbog zaleđa. Za pogrešku je zaslužna komunikacija između VAR sobe i glavnog suca. Diazu je poništen pogodak zbog ofsajda iako je bio u dozvoljenoj poziciji, a VAR sudac je mislio da je pogodak priznat pa je samo ustvrdio da je provjera gola gotova, iako nije bio svjestan da je donesena pogrešna odluka.

