Juventus je ove zime obavio najveći transfer prijelaznog roka, dovevši srpskog napadača Dušana Vlahovića za golemih 80 milijuna eura. Dolaskom Vlahovića, koji je odmah ostavio odličan dojam, očekivalo se da će španjolski reprezentativni napadač Alvaro Morata pasti u drugi plan, ali dogodilo se nešto sasvim neočekivano.

Trener Massimiliano Allegri prekomandirao je Moratu i izmislio mu novu poziciju te mu revitalizirao karijeru, a o tome sada piše i Gazzetta dello Sport, navodeći kako ih Moratin slučaj podsjeća na onaj Marija Mandžukića.

"Vlahovićev dolazak trebao ga je marginalizirati ili se barem tako činilo. Umjesto toga postao je nova, velika i neočekivana vrijednost za Juventus", piše Gazzetta i zatim nastavlja...

"Morata kao Mandžukić nije samo ideja nego i zamisao koja dobiva potvrdu na terenu, u igri Juventusa. Vlahovićev dolazak izmislio je Španjolcu ulogu sličnu onoj koju je Hrvat imao, i to također kod Allegrija", pišu Talijani.

Morata je 'novi Mandžukić'

Mandžukić je bio u sličnoj situaciji kada je igrao za Juventus. Tada je došao Cristiano Ronaldo i oteo mu poziciju, ali mu je Allegri izmislio novu i on i Portugalac su na koncu imali sjajnu kemiju i Juve je izgledao fantastično. A sada je sličan slučaj i s Moratom i Vlahovićem.

"Morata, kojem dvogodišnja posudba iz Atletica završava na ljeto, prije samo dva tjedna htio je i trebao otići u Barcelonu. Juventus ga je pustio, ali Barca je onda u zadnji tren odustala i onda je došlo do spektakularne promjene. Do jučer otpisanog Moratu sada Allegri želi otkupiti od Atletica, koji za njega traži 35 milijuna eura. Morata je poput Mandžukića stari miljenik Allegrija. On je uvijek imao nešto na umu za njega. Sada je to da bude Mandžukić napadačkog trojca u kojem su Vlahović i Dybala. Moratina već napisana sudbina tako je promijenjena."