JUVENTUS PODCIJENIO MOMČAD IZ DONJEG DOMA I KIKSAO: U 10. minuti sve je u Beneventu stalo

Aktualni talijanski nogometni prvak Juventus kiksao je u 9. kolu Serie A odigravši samo 1:1 (1:1) na gostovanju kod novaka u ligi Beneventa.

Juventus je prilično podcjenjivački pristupio utakmici protiv Beneventa, pa je tako trener Andrea Pirlo procijenio kako u ovoj utakmici može odmoriti svog najboljeg igrača Cristiana Ronalda, a na kraju mu se to podcjenjivanje osvetilo gubitkom dva boda.

Juventus and Benevento paused in the 10th minute for a round of applause in tribute to Diego Maradona 👏 pic.twitter.com/5fri2JNj1s

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2020