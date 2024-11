Hrvatski sudac razbjesnio Njemačku: 'Nije razumio, ludo što su ga uopće zvali'

Njemačka i Mađarska su u posljednjem kolu Lige nacija odigrale 1:1, a poslije susreta najviše se priča o hrvatskom sucu Duji Strukanu.

Nijemci su poveli u 76. minuti i vodili sve do devete minute sudačke nadoknade kada je Mađarska izjednačila iz penala.

Strukan je dosudio penal nakon dugačka provjere VAR snimke jer je prosudio da je njemački reprezentativac Koch igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru.

Nakon utakmice Strukanu je prišao njemački izbornik Julian Nagelsmann ikako bi se raspravljao.

"Pitao sam ga je li gledao utakmicu protiv Španjolske. Mislim da me nije razumio", rekao je i dodao:

"Mislim da je ludo što su ga uopće zvali. Za mene to nije igranje rukom, Koch se okrenuo i povukao ruku prema tijelu. Ne možete samo igrati bez ruku. Nikad to ne bih sudio. Također, mislim da je ludo što je isključen. To je pogreška."

Utakmica Njemačke i Španjolske, koju je Nagelsmann spomenuo, odigrala se na Euru, a obilježila ju je kontroverzna odluka suca Anthonyja Taylora koji nije sudio očiti penal za Elf zbog igranja rukom, nakon čega ga je UEFA suspendirala. Njemački izbornik sada je sarkastično dobacio da ga zanima što će UEFA objaviti za četiri mjeseca.

