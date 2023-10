Dugo se vodila polemika je li Manchester City učinio Joška Gvardiola najskupljim braničem svijeta kada su ga ovo ljeto doveli, no ta je rasprava sada i službeno riješena ako se pita Transfermarkt - najrelevantniju stranicu kada je riječ o cijenama nogometaša.

Bilo je pojedinaca koji su tvrdili kako je, usprkos transferu 'teškom' 90 milijuna eura, Harry Maguire ipak najskuplji branič svijeta. Navodno ga je Manchester United platio čak 92 milijuna eura, ali i da je to istina, kako Englez igra posljednjih godina, klub s Old Trafforda ne bi to priznao. No, to više nije ni bitno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Transfermarkt je sada ažurirao cijene nogometaša gledajući njihove performanse od ove sezone te su službeno proglasili Gvardiola najskupljim braničem svijeta. Po njihovoj procjeni, branič Vatrenih vrijedi 80 milijuna eura.

Na isto toliko je procijenjen i njegov njegov suigrač Ruben Dias, no Portugalac je stavljen na drugi mjesto, vjerojatno zato što je Gvardiol mlađi pa se njegove sjajne igre više cijene.

Na pomalo iznenađujućem trećem mjestu je Matthijs de Ligt kojeg popularna stranica procjenjuje na 75 milijuna eura. Nizozemac je ove sezone pao u drugi plan Thomasu Tuchelu te ne igra u Bayernu onoliko koliko je mislio da hoće, iako je prošle sezone bio standardan prvotimac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slijede četvorica braniča procijenjenih na 70 milijuna eura - William Saliba, Ronald Araujo, Alphonso Davies i Eder Militao, a listu 10 najskupljih braniča svijeta po Transfermarktu zaključuje trojac procijenjen na 65 milijuna eura - Nuno Mendes, Achraf Hakimi te Trent Alexander - Arnold.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deset najskupljih braniča svijeta po Transfermarktu

1. Joško Gvardiol (Manchester City), 80 milijuna eura

2. Ruben Dias (Manchester City), 80 milijuna eura

3. Matthijs de Ligt (Bayern), 75 milijuna eura

4. William Saliba (Arsenal), 70 milijuna eura

5. Ronald Araujo (Barcelona), 70 milijuna eura

6. Alphonso Davies (Bayern), 70 milijuna eura

7. Eder Militao (Real Madrid), 70 milijuna eura

8. Nuno Mendes (PSG), 65 milijuna eura

9. Achraf Hakimi (PSG), 65 milijuna eura

10. Trent Alexander - Arnold (Liverpool), 65 milijuna eura

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo