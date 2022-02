Trenutno prvi hrvatski desni bek, Josip Juranović, ovog je ljeta stigao u Celtic iz poljske Legije, a čini se kako bi ponovno mogao napraviti veliki iskorak u karijeri.

Za škotskog velikana je ove sezone skupio 26 nastupa te je pritom bio strijelac u četiri navrata. Svojim sjajnim predstavama u Celticu zainteresirao je nekoliko premierligaša, među kojima je jedan najkonkretniji.

Riječ je o Leicester Cityju, koji je u sjajnoj sezoni 2016. godine osvojio titulu prvaka Engleske. Da je engleski prvoligaš ozbiljno zagrizao potvrdio je i Fabrizio Romano, poznati talijanski novinar i stručnjak za transfere.

U samo godinu dana do Premier lige

Brendan Rodgers trenutno je na klupi Leicestera, a prije toga je bio upravo u Celticu. Rodgersu se sviđa što Juranovića može koristiti na nekoliko pozicija, neovisno o tome igra li s četvoricom ili trojicom u obrani.

Juranović je uspješno pokrivao poziciju desnog beka ili desnog krila, kako u klubu tako i u reprezentaciji. Romano je pak pričao o Juranoviću na podcastu Here We Go.

"Juranović je jako zanimljiv igrač, na njega treba obratiti pažnju. Zainteresiran je Leicester, ali u igri je još par klubova. Odšteta za Hrvata bi bila između 10 i 15 milijuna eura. Stvarno igra odlično za Celtic, na visokom nivou. Imam osjećaj da bi već ovog ljeta mogao ostvariti transfer, rekli su mi da nekoliko klubova razmatra opciju da ga dovede", rekao je Romano.

Juranović je svoju karijeru započeo u zagrebačkoj Dubravi, nakon čega se priključio Hajduku. Nakon sjajnih igara u bijelom dresu preselio je u Legiju iz Varšave za 400 tisuća eura. Ovog ljeta je za svega tri milijuna eura preselio na otok, a samo godinu dana kasnije mogao bi doći u, po mnogima, najbolju ligu na svijetu.