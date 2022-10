Bivši slovenski nogometni reprezentativac Josip Iličić (34) karijeru će nastaviti u redovima Maribora iz kojeg je prije 12 godina preselio u Italiju.

Iličić je u kolovozu raskinuo ugovor s Atalantom nakon što je posljednjih pet godina proveo u Bergamu. U posljednje dvije godine mučio se s mentalnim zdravljem, kao i koronavirusom, i nije puno igrao. Ukupno je za Atalantu upisao 173 nastupa, postigao 60 golova i upisao 44 asistencije.

Za Maribor, u kojem je igrao 2010. godine, potpisao je ugovor na tri sezone.

"Ovo je veliki događaj za sve, to je stvar koja nedvojbeno izlazi iz okvira i puno znači. Ne samo za Maribor, nego općenito za slovenski nogomet. Posebna je to veza Josipa i Maribora koja je dovela i do pozitivnog ishoda. Ostvarila se ideja koja se nekome možda činila nerealnom. Trebalo je uložiti puno rada i energije da bismo uspjeli. Ali Josip je tu," kazao je sportski direktor Marko Šuler za klupsku stranicu.

Tijekom karijere Iličić je igrao i za Palermo, te Fiorentinu. Za reprezentaciju Slovenije upisao je 79 nastupa i postigao 16 golova.

Maribor trenutno zauzima četvrto mjesto u slovenskom prvenstvu sa 17 bodova, 13 manje od vodeće Olimpije.