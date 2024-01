"U utorak se očekuje konferencijski poziv između Fiorentine i zagrebačkog Dinama kako bi se zaključio ugovor za posudbu Josipa Brekala u Dinamo do lipnja 2024", objavio je u ponedjeljak navečer talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brekalo je u Fiorentini trenutno na marginama, nema ozbiljnu ulogu u momčadi o njegovom odlasku se već dugo piše. Za njega je najzainteresiraniji bio Dinamo, klub u kojemu je ponikao, ali nedavno se pojavila vijest da je njegov povratak propao zbog financija. No, čini se da je došlo do preokreta i da je on pred dolaskom u Zagreb.

Viole su imale puno problema s ozljedama tako da nisu htjele pustiti Brekala i on je i dalje član kluba iz Firence, no sada su dogovorili dolazak novih igrača i više ga neće zadržavati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pojavile su se vijesti da su ga htjeli dovesti i talijanske Salernitana te turski Bešiktaš, ali od toga nije bilo ništa i Brekalo će se vratiti na Maksimir, a navodno mu je glavni motiv da se u voljenom klubu dobrim igrama pokuša i izboriti za mjesto u hrvatskoj reprezentaciji na nadolazećem Europskom prvenstvu.

Napete i atraktivne utakmice Europskog prvenstva u rukometu gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Tekst se nastavlja ispod oglasa