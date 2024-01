Josip Brekalo velika je želja zagrebačkog Dinama u zimskom prijelaznom roku. On je u svojoj Fiorentini trenutno na marginama, nema ozbiljnu ulogu u momčadi i rastanak se nameće kao najizglednija opcija. No, Viole imaju puno problema s ozljedama tako da ne žele pustiti Brekala i on je i dalje član kluba iz Firence.

'Problem je što se Fiorentini ozlijedio glavni krilni igrač, drugi je na afričkom Kupu nacija i trenutačno im Brekalo treba. No, dobro za nas je što Fiorentina traži nove igrače i ja se nadam da će nekoga dovesti pa da mi možemo Brekala'', poručio je trener Dinama Sergej Jakirović prije par dana.

Fiorentina u utorak igra utakmicu četvrtfinala talijanskog Kupa, a Brekalo je dio momčadi i na klupi je za pričuve.

Susret Fiorentine i Bologne počinje u 21 sat.

