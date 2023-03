Portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho (60) zatražio je tri nova igrača ovoga ljeta, kao dio pregovora oko ostanka na klupi rimskog kluba.

Talijanski mediji navode kako vodstvo kluba želi zadržati Portugalaca koji s Romom ima ugovor do 2024. godine. Međutim, te "The Special One" želi jamstva u pogledu novih potpisa.

Mourinho prije svega želi napadača koji bi zamijenio Tammyja Abrahama za kojeg se nagađa kako bi se mogao vratiti na "Otok". Naime, Abraham je od 2016. do 2021. bio član Chelsea, no veći dio vremena je proveo na posudbama u Bristol Cityju, Swansea Cityju, te Aston Villi. "Otočki" mediji navode kako su najveći interes za njegove usluge pokazali Chelsea, te Manchester United, a otkupna klauzula iznosi 72 milijuna eura.

Portugalski stručnjak traži i jednog veznjaka, te stopera.

Roma se trenutačno nalazi na petom mjestu sa 47 bodova, bod manje od Milana koji drži četvrto mjesto, posljednje koje osigurava kvalifikacije za Ligu prvaka.

Treći je Inter sa 50 bodova, Lazio na drugom mjestu ima 52 boda, a na vrhu je Napoli sa 71 bodom.