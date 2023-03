Hrvatski nogometaši uvijek su dobro kotirali u Italiji, a posljednji izdanak domaćeg nogometa koji se preselio s druge strane Jadrana je 16-godišnji Sergej Levak.

Ovaj je talentirani Osijekov kadet krajem siječnja Slavoniju zamijenio Rimom te se preselio u mladu momčad Rome. Rimljani su ga htjeli odmah otkupiti i vezati ugovorom no Osječani su tražili da do ljeta bude na posudbi te u slučaju da sve strane budu zadovoljne talijanski velikan otkupi Levaka za 600 tisuća eura. Također, ugrađeni su i razni bonusi s kojima bi odšteta mogla narasti i do 1.5 milijuna.

Iako je pred Levakom dalek put do nogometnih visina, čini se da mu na Apeninima dobro ide prvih par tjedana. U nedjelju je presudio veliki talijanski derbi između U-17 momčadi Lazija i Rome.

Riješio gradski derbi za 10 minuta

Naime, mladi Slavonac je u sudačkoj nadoknadi, svega desetak minuta nakon ulaska u igru, pogodio glavom za veliku pobjedu protiv Rominih gradskih rivala.

Iako je riječ o utakmici U-17 momčadi ovaj derbi je velika stvar u Italiji, a Levak i njegova predstava dobili su i zapaženo mjesto u medijima.

Treba napomenuti kako je prošlog tjedna bio strijelac i u pobjedi U-18 momčadi Rome protiv Sampdorije.

Nisu njegove predstave prošle nezapaženo u klubu te je Levak već u ponedjeljak pozvan na trening s prvom momčadi, a pred cijelom svlačionicom mu je čestitao i Jose Mourinho.

Sve ovo miriše na lijepu priču u narednom periodu te je sada već izvjesno da bi Levak mogao za stalno ostati u Rimu ako nastavi pružati ovakve predstave.