Dinamo će u uzvratnoj utakmici play-offa UEFA Europa lige protiv Seville, u četvrtak s početkom u 18:45 na Maksimiru, istrčati bez kapetana, Arijana Ademija, što je službeno potvrdio i klub.

Razlog zbog koje Ademi propušta bitan europski susret je kontuzija mišića, a sad ovo otvara nove probleme za trenera Željka Kopića, koji mora momčad koja je u padu, podignuti, pojačati za Seviilu i ono što nakon toga slijedi.

Koliko je ozljeda ozbiljna još uvijek nije poznato, no iz kluba su potvrdili da će se Ademijevo zdravstveno stanje provjeravati do kraja tjedna, a potom donijeti odluka o tome kada će biti spreman za nastavak.

Otpao i Ivanušec

Međutim, to nisu sve loše vijesti za Dinamo. Zbog ozljede, kako tvrde Sportske novosti, neće nastupiti Luka Ivanušec i to ne samo protiv Seville, već ga neće biti možda i dulje vrijeme, a to je još teži udarac za Modre koje čeka turbulentan rasplet u Prvoj HNL. Ivanušec ima problema s trbušnim zidom i čini se da situacija nije tako bezazlena.

Nadalje, upitno je stanje Kevina Theophile-Catherinea, a otprije su ozlijeđeni Komnen Andrić i Dino Perić. Modri će, dakle, protiv Seville ići znatno oslabljeni bez dvojice najvažnijih veznjaka, ali jednake probleme mogli bi imati i u prvenstvu gdje im Osijek, Hajduk i Rijeka dišu za vratom. Teška vremena dolaze na Maksimir.