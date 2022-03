Povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović novi je igrač engleskog Sheffield Uniteda, službeno je potvrđeno.

Uremović je prije deset dana iskoristio dopuštenje FIFA-e i suspendirao ugovor s Rubnom te napustio Rusiju. FIFA je to omogućila stranim nogometašima zbog političke situacije i invazije na Ukrajinu, a Uremović je bio prvi Hrvat koji je iskoristio tu opciju.

"Da, suspendirao je svoj ugovor do ljeta. Još nema konkretnih ponuda, otišao je iz Rubina i vratit će se na ljeto", izjavio je tada Uremovićev menadžer Ivan Bošnjak za ruske medije.

Borba za Premerligu

No, ubrzo su ponude počele pristizati, a Uremović je odabrao onu engleskog Sheffielda, koji se trenutno natječe u Championshipu, drugom razredu tamošnjeg nogometa i nalazi se na petom mjestu tablice, s dobrim izgledima da izbori ulazak u Premierligu.

"Čest mi je doći u ovaj klub i nadam se kako ćemo do kraja sezone ostvariti svoje ciljeve. Nakon svega što se dogodilo u Rusiji dobio sam ponudu Sheffield Uniteda i drago mi je da sam ovdje", kazao je Uremović koji je potpisao ugovor sa Sheffieldom, trenutno petom momčadi Championshipa, do ljeta, a tada se namjerava vratiti u Rusiju, no zbog aktualne političke situacije teško je predvidjeti hoće li se to uistinu i dogoditi.

Uremović je dosada upisao šest nastupa za hrvatsku reprezentaciju, debitirao je u rujnu 2020. protiv Francuske, a posljednji je nastup doada upisao protiv Švedske također u Ligi nacija u studenom 2020. Tijekom kvalifikacijskih utakmica za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru redovito je bio na klupi.