I dalje traju sankcije za ruske sportaše, reprezentacije i klubove, a mnogi su nogometaši počeli napuštati ruske klubove. Među takvima se našao i jedan Hrvat, Filip Uremović, koji je za sada jedini hrvatski nogometaš koji je suspendirao ugovor s ruskim prvoligašem.

Njegovu odluku mogu pratiti i ostali Hrvati u Rusiji poput Dejana Lovrena, Nikole More, Silvija Begića, Tina Jedvaja i drugih, no vremena imaju do 7. travnja. Mnogi mediji su pisali kako HNS od Lovrena traži da se ne vrati u Zenit Sankt Petersbrug, iako je to vodstvo hrvatskog nogometa opovrgnulo, dok je Uremović s druge strane suspendirao svoj ugovor do 30. lipnja.

Trenutno je bez kluba

Uremović je za Rubin iz Kazanja vezan još dvije godine, a postavlja se pitanje hoće li se hrvatski nogometaš ikada tamo vratiti.

Trenera Rubina, Leonida Sluckija, pitali su hoće li im nedostajati Uremović, a ovaj je poručio:

"Naravno, on je igrač iz prve postave, to što smo njega izgubili utječe na cijelu momčad. Međutim, postoji širina, imamo duplirane pozicije. U Rubinu će sigurno netko stasati i preuzeti njegovu ulogu, ako se to već nije dogodilo. Unatoč kvalitetama koje on ima, zamjenjiv je. Ne vrijedi tugovati što je Uremović otišao, pa nije on Messi ili Ronaldo".

Jedvaj i Mateo Barać su pak odlučili ostati u Rusiji. Barać nastupa za Krilju Sovjetov i igra dobru sezonu te su za njegove usluge interes pokazali klubovi iz Španjolske, Izraela, Poljske, Austrije… Ipak, Hrvat će ostati u klubu, baš kao i Tin Jedvaj koji je ove sezone stigao u Lokomotiv iz Moskve.