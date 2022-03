Roman Abramovič posljednjih dana je vruća priča u svim svjetskim medijima. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, Abramovič je potjeran iz Britanije te je primoran prodati londonski klub. Na Otok se ne smije vratiti te mu ja zaleđena sva imovina koju posjeduje u Engleskoj.

A o situaciji u Chelseaju progovorio je i trener Liverpoola Jurgen Klopp. Pričao je o sankcijama britanske vlade, ali je i ukazao na golemi problem o kojem nitko ne priča, ili barem nije pričao.

Trener Liverpoola smatra da nogomet i svi koji su povezani s tim divnim sportom moraju biti više uključeni u odluke koje se donose kada su u pitanju vlasnici klubova. Ističe kako se svi moraju zapitati otkud dolazi novac bogatih vlasnika i što to znači za budućnost nogometa.

'Je li ikoga bilo briga?'

Klopp je na konferenciji za novinare prošlog petka iskazao suosjećanje s radnicima i igračima Chelseaja te je istaknuo kako je Vladimir Putin kriv za situaciju u kojoj se našao europski prvak.

Kada su ga novinari upitali za komentar, nikoga nije štedio:

"Nije pravedno da mene pitate. Vi ste puno duže u ovoj zemlji. Je li vas stvarno bilo briga? Je li ikoga bilo briga kada je Roman Abramovič došao u Chelsea? Je li ikoga bilo briga kada je Newcastle dobio novo vodstvo? Je li navijače briga? To je pitanje", oštro je poručio Nijemac.

"Poprilično je jasno otkuda taj novac dolazi. I tada su to svi znali, ali su to prihvatili. To je naša krivica, krivica društva što je to prihvatilo. To se više ne smije događati i takvi se moraju kazniti, ali to nije krivnja Chelseaja. Nimalo", stao je u obranu rivala.

"Ja sam u ovoj zemlji šest i pol godina i od prvog dana sam zadovoljan s našim vlasnicima, a sada sam još i sretniji. Na kraju krajeva, oni vode klub, oni su financijski odgovorni kada treba napraviti iskorak. Nikoga nije bilo briga otkuda dolazi novac, ali sada su ljudi počeli razmišljati o tome. Mislim da je to dobra ideja, mislim da bi se to više trebalo raditi", zaključio je.