Srpski košarkaški superstar, zvijezda Denver Nuggetsa i ponajbolji igrač NBA lige, Nikola Jokić neće zaigrati za srpsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu koje počinje krajem kolovoza.

Rekao je izbornik da se "Jokić mentalno istrošio vodeći Denver do NBA naslova i zato ne može igrati za Srbiju na SP-u ovog ljeta"

Bila je opcija da Jokić dobije produljeni odmor u dogovoru sa srpskim izbornikom Svetislavom Pešićem te da se u tom slučaju naknadno pridruži nacionalno momčadi.

No, do dogovora nije došlo i Srbi će na Mundijal bez najboljeg igrača, dok se on za to vrijeme zabavlja.

Nije prvi put ovog ljeta da izlaze viralne snimke Jokićevog tulumaranja po Srbiji, ovaj put se internetom širi kako Jokić bez majice, s mikrofonom i u pratnji benda pjeva "Ja sam Jovicu šarala, varala".