Najskuplji transfer ove zime svaki će dan prevaliti 1000 km za trening

Najskuplji transfer ovog zimskog prijelaznog roka bio je prelazak Jhona Durana iz Aston Ville u Al-Nassr za 77 milijuna eura.

Mladi napadač iz Kolumbije prije manje od dva mjeseca napunio je 21 godinu i bio želja brojnih europskih klubova, no odlučio je prihvatiti saudijski novac nakon što je procvjetao pod vodstvom Unaija Emeryja.

Međutim, engleski je Sun istaknuo kako će Duran, iako je prešao u klub iz Rijada, glavnog grada Saudijske Arabije, živjeti u Bahreinu. Razlog je taj što tako može živjeti s djevojkom jer saudijski zakoni ne dopuštaju nevjenčanim parovima da žive zajedno.

Tako će Kolumbijac svaki dan na treninge i nazad morati putovati ukupno skoro suludih 1000 kilometara. Novac, dakako neće biti problem, no svakodnevna vožnja autom do zračne luke pa let od sat i 20 minuta te nova vožnja autom. Nakon treninga sve to za povratak kući i tako svaki dan.

