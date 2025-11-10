FREEMAIL
ISKRENO /

Legenda Chelseaja zabrinuta: 'Svaki tjedan gledam utakmice i budimo iskreni, pomalo sam nervozan'

Legenda Chelseaja zabrinuta: 'Svaki tjedan gledam utakmice i budimo iskreni, pomalo sam nervozan'
Foto: Adam Davy, Pa Images/alamy/profimedia

John Terry priznao je da je „nervozan“ zbog mogućnosti da Arsenal sruši nevjerojatan rekord Bluesa iz sezone 2004./05.

10.11.2025.
10:26
Sportski.net
Adam Davy, Pa Images/alamy/profimedia
Arsenal pod vodstvom Mikela Artete ima impresivan početak nove sezone Premier lige, a posebnu pozornost privlači njihova obrana koja je do sada primila pet pogotka u 11 utakmica. što je izazvalo zabrinutost jednog Chelseajevog velikana.

Legenda Chelseaja John Terry priznao je da je „nervozan“ zbog mogućnosti da Arsenal sruši nevjerojatan obrambeni rekord Bluesa u Premier ligi iz sezone 2004./05. kada je Chelsea vođe Joséom Mourinhom primio samo 15 golova u 38 utakmica. Topnici su ove sezone pod Artetom dosad briljirali. Trenutačno su na vrhu ljestvice, četiri boda ispred Manchester Cityja. Taj niz zabrinuo je Terryja, koji smatra da bi Arsenal mogao nadmašiti Chelseajev rekord.

Govoreći na TikToku uoči Arsenalsove utakmice protiv Sunderlanda koja je završila 2:2 na Stadium of Lightu, Terry je rekao:

„Moram priznati da sam sada pomalo zabrinut. Svaki tjedan gledam njihove utakmice, pokušavam vidjeti gdje bi mogli primiti golove, ali moram im odati priznanje — trenutačno izgledaju jako dobro. I dalje mislim da će im biti teško srušiti naš rekord, ali budimo iskreni, pomalo sam nervozan.“

 

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduku je reprezentativna pauza dovoljna da zadrži energiju i dočeka nastavak s istim žarom

John TerryChelseaArsenalPremier League
ISKRENO /
Legenda Chelseaja zabrinuta: 'Svaki tjedan gledam utakmice i budimo iskreni, pomalo sam nervozan'