Na današnji dan prije šest godina preminuo je jedan od najutjecajnijih i najboljih nogometaša u povijesti tog sporta - Johan Cruyff. Bio je pojava na nogometnim terenima, a kao trener je uveo pravu revoluciju u nogomet.

A Cruyff je igrač koji je uvelike utjecao na našeg Luku Modrića, zbog kojeg je hrvatski kapetan preferirao broj 14 na dresu. Ujedno je Nizozemac čovjek zbog kojeg smo Modrića vidjeli u dresu Barcelone.

"Jedan dres kao vrijedan poklon. Jedan broj kao ime legende. Jedan genij nogometa. RIP Johan Cruyff", napisao je Modrić na svojem Facebook profilu kada je saznao za smrt legendarnog Nizozemca prije šest godina.

Nevjerojatna sličnost

Često su obožavatelji nogometa na društvenim mrežama uspoređivali Modrića i Cruyffa, ne samo zbog igre na terenu nego i zbog velike fizičke sličnosti između dvojca. Plava duga kosa zaštitni je znak legendi Hrvatske i Nizozemske.

Jan Olsson praktički se "proslavio" zbog fantastičnog poteza Johana Cruyffa, koji ga je izvozao na utakmici između Nizozemske i Švedske.

"Na taj trenutak s Cruyffom sam najponosniji u cijeloj karijeri. Bio sam uvjeren da ću osvojiti loptu, ali on me prevario. No, nije me osramotio. Nisam imao šanse protiv njega, Cruyff je bio genij", rekao je jednom švedski branič.

Kasnije je Nizozemac vodio Ajax i Barcelonu kao trener te je postavio temelje modernog nogometa i načina igre kakav danas igraju mnoge velike momčadi. I sam Pep Guardiola je u nekoliko navrata isticao koliko je Nizozemac utjecao na njega i nogomet kakav danas poznajemo.