Predsjednik Barcelone Joan Laporta bio je uvjeren kako će Lionel Messi ostati u klubu. Međutim, financijska kriza u kojoj su se Katalonci našli dovela je do toga da im je najbolji igrač u klupskoj povijesti besplatno prešao u PSG.

"Previše ga volim da bih se ljutio na njega. Dođe vrijeme kada vidite da se neke stvari jednostavno ne mogu dogoditi te smo i mi i on bili razočarani. Želio je ostati, ali postojao je veliki pritisak zbog ponude od PSG-a. Znao je da će tamo otići ako ne ostane. Ostat će upisan kao najbolji igrač Barcelone u povijesti", kazao je Laporta za RAC1 i nastavio.

"Sve je ukazivalo na to da ima ponudu PSG-a prije nego što je napustio Barcelonu. Znali smo da ima dobru ponudu. Kada sam donosio odluku mislio sam da je to najbolje za klub. Nadao sam se da će se stvari drugačije odigrati i da će reći da igrati besplatno, ali ne možemo očekivati od igrača njegove klase da to napravi. U dobrim smo odnosima. Znali smo da mu sve možemo nadoknaditi kad se financijski oporavimo, ali nismo to mogli tražiti od njega znajući da ima ponudu od PSG-a", dodao je.

Progovorio je potom i o trenerskoj budućnosti Ronalda Koemana. Nizozemac je na udaru zbog loših rezultata i posljednjih tjedana dosta se piše o njegovoj smjeni.

"Ostaje. Kad su se dogodile stvari koje nismo priželjkivali bili smo obeshrabreni. Razgovarao sam s raznim ljudima i došao do zaključka da Koeman zaslužuje podršku. On je poput nas Barcelonin fan i voli ovaj klub. Odlučio je doći u teškom trenutku. Pitao sam ga vjeruje li u momčad i odgovorio mi je da vjeruje i dodao kako mu je potrebno vrijeme dok mu se vrate ozlijeđeni igrači. Nadamo se da će Dembele biti na raspolaganju za Valenciju, Dinamo Kijev ili Real Madrid", poručio je Laporta.