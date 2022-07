TRIBINE SU GORJELE / Jeziva slika snimljena na utakmici Dinama. Pogledajte s kakvom je zastrašujućom maskom došao BBB-ovac

U susretu 2. kola Prve HNL Dinamo je u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo sa 5-1, premda je domaćin poveo već u prvoj minuti susreta. Premda je već u prvoj minuti gubio sa 0-1, hrvatski prvak je u nastavku deklasirao Slaven Belupo postigavši pet golova. No, pobjeda Dinama je mogla biti i uvjerljivija. Počelo je šokantno za "Modre". Mišić je u 32. sekundi neopreznim startom oborio Caimacova i sudac Patrik Kolarić je pokazao na bijelu točku. Udarac je izveo Mario Marina, Dominik Livaković je obranio, ali je Marina pospremio odbijanac za vodstvo domaćina. Odgovor gostiju je bio silovit. Dinamo je u razmaku od sedme do 19. minute zabio tri gola i usmjerio utakmicu na svoju stranu. Izjednačio je Martin Baturina u sedmoj minuti nakon što je Drmić lijepo prebacio obranu Slavena. Dinamo je okrenuo rezultat u 15. minuti, Menalo je ubacio s desne strane, a Mislav Oršić glavom pogodio za 2-1. Četiri minute kasnije među strijelce se upisao i Drmić. U nastavku susreta Dinamo je nastavio dominirati, u 73. minuti je Mišić pogodio za 4-1, a konačnih 5-1 postavio je Špikić u 90. minuti. Utakmicu Dinama i Slavena obilježilo je i žestoko navijanje. Pripadnici BBB-a došli su u Koprivnicu u velikom broju jer to im je jedno od najdražih gostovanja, a priredili su i moćnu zvučnu kulisu. A na tribinama je pak bilo svakakvih scena, od majica posvećenih braći Mamić, pa sve do baklji, dima i vatre. No, nama je najviše zapeo za oko jedan pripadnik BBB-a koji je došao s fantomkom, baš je djelovao nekako zastrašujuće i jezivo.