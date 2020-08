JESTE LI SVJESNI ŠTO JE OLMO NAPRAVIO PROTIV ATLETICA? Samo njemu i Haalandu to je uspjelo ove sezone

RB Leipzig u četvrtak navečer u Lisabonu odigrao je utakmicu godine u Ligi prvaka i jednom atomskom, dinamičnom i hrabrom predstavom prošao Atletico Madrid pogocima bivšeg dinamovca Danija Olma (51) i američkog veznjaka Tylera Adamsa (88), dok je strijelac za Atletico bio Joao Felix u 71. minuti iz penala. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke dvoboja.

Olmo je dobio priliku od prve minute u momčadi Leipziga, a početkom drugog dijela pokazao je zašto je upravo on bio trenerov izbor za ovako važnu partiju. Ubacio je s desne strane Sabitzer, a Olmo je zakucao loptu glavom u mrežu.

Zanimljivo je da je Olmo ovim pogotkom postao tek drugi igrač kojem je ove sezone uspjelo postići pogodak u Ligi prvaka za dva različita kluba (Dinamo i Leipzig). Prvi kojem je to uspjelo ove sezone bio je sjajni Erling Braut Haaland.

