Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u utorak i okršaj navijača Torcide i policije na autocesti.

"Ja sam hajdukovac, doduše puno blaži nego što sam bio nekada, ali sam prije svega predsjednik, nema popusta nikome. Stadioni moraju biti mjesto zabave i mira. Tu se igra po pravilima koje odredi Vlada. To je previše za policiju, ta vrsta odgovornosti. Vlada treba uvesti reda, kad se to dogodi, kad popiju tabletu za hrabrost ti herojski zečevi, onda će se i Torcida, BBB-i, Armada i ostali odnositi drugačije, sa strahopoštovanjem", kazao je Milanović.

"Ako imaš tu vrstu energije, odi treniraj boks, hrvanje, ima krasnih sportova. Drugo, policija je trebala biti pripremljenija na ovo. Meni je nevjerojatno kako su došli u situaciju da policajac puca vatrenim oružjem. Postoji cijeli asortiman sredstava kojima se suzbijaju takva ponašanja, gumeni meci, od toga nitko neće poginuti. Dakle, pucati revolverom na ljude, bez obzira koliko ti ljudi bili odgovorni, to je nezamislivo. To je problem vodstva, ali prvi problem je vlast”, rekao je Milanović.

Iz Dalmacije dopiru glasovi otpore. Opet se trenira strogoća nad Dalmatincima, hajdukovcima, glasio je komentar novinara, na što je Milanović odgovorio.

"Ne ne bih se s time složio. Ja kad baš gorio za Hajduk, klub je bio velik po tome, zamjerit će im dinamovci, bio je jak klub iz malog grada, što nikada nije tražio razloge svojih neuspjeha , a bilo ih je manje nego uspjeha, u trećima. I nikada nisu imali taj paranoični pritisak da su nečije žrtve i da ih netko želi smanjiti. Igrali su i pobjeđivali klubove iz velikih gradova. Gradova koji su po pet, deset puta veći, Beograda, Zagreba…. To je veliki klub, dakle, ne tražiš razloge izvan sebe. Ne, nitko ne mrzi…. Mislim pola Zagreba su Dalmatinci i Hercegovci, ja prvi. Bio sam jedini u razredu koji je navijao za Hajduk. To nije bilo lako. Bilo ja lakše navijati za Zvezdu nego za Hajduk 70-ih i 80-ih…", kazao je Milanović.

"Idem li finale Kupa? Vidjet ću. U ovoj klimi što da radim tamo ako neće biti normalna atmosfera. Lijepo od Saveza da su me pozvali. Zvali su me i iz Dinama na proslavu naslova, ali sam bio u Ženevi. Poručio sam im preko ureda da bih došao, ali nisam stigao. Bio bih i na tome bez obzira na to što su me pozvali osvojili naslova. Ja bih došao jer sam Zagrepčanin. Ja ne mrzim Dinamo", dodao je te je odgovorio na pitanje hoće li dodijeliti pehar pobjedniku Kupa.

"Garantiram da bi Plenković to napravio, ali ja neću i kako budem tamo. Nema šanse", poručio je.