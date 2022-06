Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je protiv Francuske 1-1 (0-0) na splitskom Poljudu, u drugom nastupu ovosezonske Lige nacija. Za obje momčadi to je prvi osvojenih bod u skupini.

Odigrala je Hrvatska znatno bolje nego protiv Austrije na premijeri. Bila je bolja u brojnim periodima ovog susreta gdje su oba gola postignuta u drugom dijelu. U 52. minuti je Rabiot pogodio za francusko vodstvo, ali je u 83. izjednačio Andrej Kramarić golom iz jedanaesterca.

Nakon što je utakmica završila, mnogi su primijetili neobične crvene krugove na leđima kapetana Vatrenih Luke Modrića.

Radi se o hidžami, arapskoj metodi čišćenja tijela koja je sve popularnija među sportašima. Hidžama eliminira toksine, čisti organizam, poboljšava oporavak, povećava snagu tijekom fizičkog napora i opušta tijelo. Tu metodu često koristi Modrićev suigrač iz Reala, ponajbolji napadač svijeta Karim Benzema.

Modrić je, inače, protiv Francuza odigrao svoju 150. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju i povećao svoju prednost na vrhu ljestvice nogometaša s najviše nastupa.

"Fenomenalan osjećaj, sretan sam i ponosan zbog 150. nastupa s Hrvatskom. To nisam stvarno očekivao, tu brojku. Hvala publici na prekrasnoj podršci i onom transparentu, to je bilo za naježiti se", rekao je Modrić pa zatim otkrio kako su ga Francuzi šokirali gestom nakon utakmice. "Deschamps mi je dao francuski dres s brojem 150, iznenadili su me", rekao je Luka i zatim komentirao Dansku."