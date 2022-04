Nevjerojatnu su prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka odigrali nogometaši Manchester Cityja i madridskog Reala na Etihadu. City je pobijedio 4-3 (2-1).

Od samog početka, od prvog gola u drugoj minuti, Manchester City je bio u stalnoj prednosti. Vodio je 2-0, 3-1 i 4-2, ali su se Madriđani stalno vraćali i spuštali zaostatak na jedan gol što garantira novu sjajnu utakmicu u uzvratu.

Hrvatski nogometaš Luka Modrić za Real je igrao do 79. minute kada je zamijenjen. A sada se pojavila snimka na kojoj se čuje kako je jedan navijač Cityja viknuo prema njemu 'Tottenhamov otpadak'. Taj je video popraćen komentarom 'kako netko može biti tako glup'.

Kao što je poznato, Modrić je prije Reala proveo četiri godine u Spursima gdje je također ubrzo postao jedan od ključnih igrača uz Garetha Balea. Predsjednik kluba Daniel Levy nikako ga nije htio prodati u ljeto 2012., što je prisililo Modrića na radikalan potez. Naime,.odbio je trenirati te je poslije nekog vremena Levy popustio i prodao ga Realu.

Nakon polusezone u Madridu navijači su ga promašili najvećim promašajem sezone, ali ubrzo je Modrić preokrenuo stvari u svoju korist i postao igrač bez kojeg treneri Reala nisu mogli zamisliti početnih 11.

Na ljeto će se navršiti deset godina otkako je u klubu, a uskoro se očekuje da će staviti potpis na novi ugovor.

"Vjerujem da će Luka završiti karijeru ovdje u Real Madridu. Ne znam kada, ali to je ideja svih (strana). On nema problema s obnavljanjem ugovora, niti mi, a niti klub. Sve je prilično jasno. On se jako pazi, a tijekom čitave svoje karijere nije imao značajnijih ozljeda. To mu puno pomaže", izjavio ej nedavno trener Carlo Ancelotti.