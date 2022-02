Na Maksimiru je u utorak održan "media day", kojemu su prisustvovali trener Željko Kopić, najbolji igrač Mislav Oršić i kapetan Arijan Ademi i s novinarima podijelili svoja razmišljanja uoči dvoboja sa Sevillom u Europskoj ligi u četvrtak.

Najveća zvijezda u momčadi Dinama, Mislav Oršić, nije mogao izbjeći pitanje o neostvarenom transferu u engleski Burnley. Premierligaš je za njega ove zime nudio osam milijuna eura, no transfer se ipak nije ostvario.

"Brzo sam se oporavio, što ću, to je tako u nogometu, stalno se događaju transferi i nedolasci. Profesionalac sam, prihvatio sam to i dalje radim. Jesam li potonuo? Nisam ovdje u zatvoru da bih potonuo. Tu mi je lijepo, tu sam doma", komentirao je Oršić, koji ima reputaciju igrača koji je najbolji u velikim utakmicama.

'Ne znam ništa o Sevilli'

Srušio je Tottenham prošle, West Ham ove sezone, a navijači priželjkuju da će to učiniti i protiv Seville.

"Znao sam da će me dočekati to pitanje. Bitno je da budemo rastrčani i razigrani, nekad na gostovanjima nismo dovoljno mirni s loptom. Nadam se da ćemo biti mirni. Nisam gledao Sevillu, ne znam ništa o njima. Čekam sastanak sa stožerom. Teško je reći što će biti, ako ćemo nastaviti raditi i igrati kao do sada, neće biti upitan naslov prvaka. Na papiru je Sevilla veliki favorit, ali nekad i manje ekipe pobjeđuju. Nadam se da ćemo mi izaći kao pobjednici", zaključio je Oršić.