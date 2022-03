Poznati bosanskohercegovački trener Vahid Vaha Halilhodžić četvrti put izborio je plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo. Poslije Obale Bjelokosti, Alžira i Japana sada je kao izbornik na smotru najboljih reprezentacija svijeta odveo i Maroko.

Većina nogometnog svijeta oduševljena je Vahom i njegovim uspjehom, ali ima onih kojima to ne znači puno, dapače. Nekadašnja zvijezda Monaca, PSG-a i francuske nogometne reprezentacije Jerome Rothen smatra da su Vahidove metode - zastarjele.

Rothen je u podcastu pričao o Vahidu, s kojim je surađivao jednu godinu u PSG-u, a s čijim se metodama, očito, ne slaže.

Surađivali su u Parizu

"Simpatičan je, on je pravi nogometni fanatik. No, na poslu, na dnevnoj bazi, na utakmicama i na treninzima, to je jako iscrpljujuće. On se želi pobrinuti za sve", počeo je Rothen.

"On ne vjeruje svojim pomoćnicima. Uz svu tehnologiju koju danas imamo, on ne vjeruje svojem stručnom stožeru. Ne možete upravljati svime. Treba biti i dobar psiholog s igračima, a to je sve što Vahid nije. On je ostao zarobljen u devedesetima, a to danas više ne prolazi. Usudio se prekrižiti jednog od svojih najboljih igrača, Hakima Ziyecha, zbog nespojivih temperamenata. On ne uvažava svoje pomoćnike, to je realnost. Njegovi su pomoćnici tu da postavljaju čunjeve. Kad te zadesi takav karakter, postaneš umoran", zaključio je.

Halilhodžić je u karijeri vodio mnoštvo klubova, od Nantesa, Lillea, PSG-a, do Veleža, Dinama, Trabzonspora i mnogih drugih.

Rothen je pak nastupao za Caen, Troyes, Monaco, PSG, Rangerse, Ankaragucu i Bastiju, a za Francusku je skupio 13 nastupa i postigao jedan pogodak.