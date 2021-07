Hrvatski nogometaš i zvijezda Vatrenih, Ivan Perišić, na izlaznim je vratima Intera nakon što je došao novi trener Simone Inzaghi. Inzaghi ne vidi Perišića u svojim planovima, a kako je Inter u teškoj financijskoj situaciji svakako bi im odgovaralo da se riješe Perišićeve plaće koja iznosi oko pet milijuna eura godišnje.

Prema napisima talijanskog FCInterNewsa, Perišić bi uskoro trebao preći u Romu kod trenera, koji ga pokušava dovesti već godinama, Josea Mourinha.

Portugalac je Perišića htio dovesti još dok je vodio Manchester United, ali Inter je tada tražio gotovo 50 milijuna eura za Vatrenog koji je tada bio u sjajnoj formi i transfer se nikada nije dogodio. Bilo je glasina da ga želi dovesti i u Tottenham, ali tamo se Jose nije zadržao predugo, a Perišić je u to vrijeme bio na posudbi u Bayernu.

Problem s plaćom?

No, sada je klima idealna i Perišić bi mogao završiti u Romi, ali postoji samo mali problem i to opet vezan uz financije. Sama odšeta ovaj put neće biti problem, ali Romi bi mogla biti problem Perišićeva visoka plaća i teško da će mu dati plaću kakvu je imao u Interu. No, tu bi veliku ulogu mogao odigrati Mourinho, ako ga uspije nagovoriti.

Perišić je i dalje u dobroj formi, igrao je sjajno na Europskom prvenstvu, zabio je dva gola i asistirao za jedan.