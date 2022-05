Prije točno 28 godina u Ligi prvaka je pao jedan od najljepših golova u povijesti tog natjecanja. Bilo je to u finalu natjecanja na utakmici supermoćne Barcelone Johanna Cruyffa, tada najbolje momčadi svijeta, i AC Milana predvođenog legendarnim jugoslavenskim nogometašem Crnogorcem, Dejanom Savićevićom.

Savićević je baš na toj utakmici u potpunosti opravdao svoj nadimak "Genije" jer Milan nije imao gotovo pa nikakve šanse s moćnim katalonskim strojem, a Crnogorac ih je pomeo. Katalonci su milili da će lako s momčadi Fabija Capella, ali gadno su se prevarili i na kraju izgubili s čak 4:0.

Remek-djelo

Barcelona je tada u svojim redovima imala svjetske zvijezde poput Laudrupa, Stoičkova, Romarija, Koemana, a Milan je ostao bez svojeg najjačeg napadača Marca van Bastena koji je zadobio kobnu ozljedu zbog koje je morao prekinuti karijeru.

No, imali su Savićevića. Bila je to, kažu mnogi, jedna od najboljih utakmice crnogorske zvijezde možda i u karijeri, a okrunio ju je jednim od najljepših golova svih vremena. Početkom drugog poluvremena lobao je vratara s ruba kaznenog prostora i to iskosa s desne strane, iz vrlo teške pozicije. Pravo remek-djelo od gola.

