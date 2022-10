Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u četvrtak u RTL Direktu i osvrnuo se na priču koja je odjeknula ovoga tjedna, da će se kapetan Vatrenih Luka Modrić oprostiti od reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva u Kataru.

Luka je tu izjavu dao prije godinu dana na snimanju dokumentarca, čiji su dijelovi sada objavljeni, a od tada se puno toga promijenilo.

"Zadnjih nekoliko sezona igra svoj najbolji nogomet karijere i ja se nadam da će to potrajati, on zaista ima takve fizičke predispozicije, trening, ozbiljno. Nogometaši danas igraju dulje nego prije", rekao je Dalić pa zaključio:

"Ja sam uvjeren da će on još igrati za reprezentaciju i da to neće biti njegovo zadnje takmičenje. S te strane, Luka igra vrhunski nogomet i po meni on to može nastaviti iduće dvije, tri godine."