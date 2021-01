Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić kao da se nakon transfera iz Barcelone u Sevillu malo povukao iz javnog života. U isto vrijeme oprostio se i od reprezentacije pa nije ni čudo da ga nema na novinskim naslovnicama.

No Raketa se javi tu i tamo, a njegova posljednja objava na društvenim mrežama postala je hit. Naime, objavio je fotografije na kojima mu je tijelo umanjeno, a glava velika. Tri su fotografije, jedna u dresu Barcelone, jedna u dresu Hrvatske, a jedna u dresu Seville.

“Morao sam ovo probati. Mini Rakitić. Nije loše, jel da?”, napisao je nekadašnji veznjak Vatrenih.

