Meksički nogometni stručnjak Javier Aguirre (65) po treći put u karijeri je preuzeo vođenje nacionalne vrste.

Aguirre je meksičku reprezentaciju vodio od lipnja 2001. do srpnja 2002. Potom je za kormilom proveo od travnja 2009. do lipnja 2010. U trećem mandatu Aguirre će vodi "El Tri" na Svjetskom prvenstvu 2026. koje Meksiko zajednički organizira sa Sjedinjenim Državama i Kanadom, a nakon World Cupa reprezentaciju preuzima Rafael Marquez koji će do tada biti njegov pomoćni trener.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Javier ima jake rezultate, s iskustvom i neospornim vodstvom u vođenju momčadi, dok Rafa ima veliku vještinu u razvoju talenata", stoji u priopćenju Meksičkog nogometnog saveza (FMF)

Aguirre je tijekom karijere vodio i Japan, Egipat, Atletico Madrid, Osasunu, Mallorcu….

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane iza Marqueza (45) je sjajna igračka karijera u Barceloni, Monacu, Veroni NY Red Bullu, te meksičkim klubovima. Za meksičku vrstu je upisao 147 nastupa nastupivši na pet svjetskih prvenstava.

Osvojio je 16 trofeja pri čemu dvije Lige prvaka, svoj trenerski put je započeo u Alacali, a potom je dvije godine bio glavni trener Barcelonine "B" momčadi koja se natječe u trećem rangu španjolskog nogometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dosadašnji izbornik Jaime Lozano napustio je mjesto nakon što Meksiko nije uspio proći grupnu fazu na nedavnoj Copa Americi. Meksiko je pobijedio Jamajku 1-0, zatim izgubio 0-1 od Venezuele i remizirao 0-0 protiv Ekvadora.