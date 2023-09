Novi udarac primila je njemačka nogometna reprezentacija, u prijateljskom ogledu u Wolfsburgu, Japan je s uvjerljivih 4-1 slavio protiv Nijemaca.

Ove dvije reprezentacije su igrale međusobno u skupini na posljednjem Svjetskom prvenstvu te je i tada slavio Japan, bilo je 2-1. Ovaj put u Wolfsburgu Japanci su bili još uvjerljiviji.

U 11. minuti Japan je poveo golom Ita, ali je samo osam minuta kasnije Sane izjednačio na 1-1. No, to je bilo to od Njemačke. Do kraja se domaća mreža zatresla još tri puta, a golove su dali Ueda u 22., Asano u 90. te Tanaka u 92. minuti.