Jamie Carragher oštro kritizirao Salaha: 'To je sebično. To znači misliti o sebi, a ne o klubu'

Mohamed Salah ponovno je bio ključni igrač Liverpoola u 3:2 pobjedi protiv Southamptona proteklog vikenda. Egipćanin je kod vodstva Southamptona 2:1 preuzeo odgovornost i s dva gola praktički sam donio pobjedu Redsima. Naravno da su ga nakon utakmice svi htjeli čuti, a novinari su ga upitali i kako napreduju pregovori oko produžetka ugovora budući da njegov aktualni ugovor ističe sljedećeg ljeta. Salah je odgovorio kako je razočaran što još nije od kluba dobio nikakvu službenu ponudu, a on je tim komentarom sam uvrijedio i legendu Liverpoola, a danas TV ličnost, Jamieja Carraghera.

Foto: Profimedia 8. Mohamed Salah (32) - Liverpool

Carragher je u Skyjevoj emisiji 'Monday night football' nazvao Salahovo ponašanje sebičnim: "Najvažnija stvar za Liverpool ove sezone nisu produljenja ugovora s Mohamedom Salahom ili Virgilom van Dijkom ili Trentom Alexanderom-Arnoldom nego osvajanje Premier lige. To je važnije od bilo kojeg igrača i ako nastavi s takvim komentarima ili ako njegov agent nastavi objavljivati dvosmislene poruke na društvenim mrežama, to je sebično. To znači da razmišljaju o sebi više nego o klubu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legendarni branič osvrnuo se i na same pregovore o produljenju kojih, po salahu, nije ni bilo: "Naravno da je bilo rasprave. Trenutno postoji velika razlika u valuaciji, Liverpool ne cijeni Salaha koliko ga cijene on sam i njegov agent, u smislu duljine trajanja ugovora. Dakle, Liverpool još nije ponudio novi ugovor zato što znaju da će ga Salah odbiti. Još su u pregovorima i stvarno se nadam da će se naći u sredini, ali moram reći, jako sam razočaran Salahovim ponašanjem. Liverpool igra protiv Real Madrida tijekom tjedna i onda protiv Manchester Cityja za vikend. To bi trebala biti jedina priča oko Liverpoola."

POGLEDAJTE VIDEO: Pep želi kraj povijesnog niza poraza: 'Mi ovdje branimo nasljedstvo, tradiciju i uspjeh'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa