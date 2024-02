Dinamo je u 23. kolu SuperSport HNL-a prvi put ove sezone svladao Varaždin teško izborenom pobjedom (1:0). Trener Sergej Jakirović stao je pred novinare nakon utakmice:

"Kontrolirali smo većinu prvog poluvremena, negdje do 35. minute kad se vidjelo da smo ostali bez energije. Razmišljali smo na poluvremenu odmah mijenjati i pojačati. U prvom poluvremenu smo mogli riješiti utakmicu, ali nismo bili precizni. Nismo zabili drugi gol i kako je vrijeme odmicalo, totalno smo se povukli i izgubili energiju.

"Živo me zanima analiza ovog jedanaesterca, ovo što sam ja vidio Bernauer je sebe napucao, to nije jedanaesterac. Ali sačekat ćemo analizu. Na kraju je bio taj penal, ali koliko sam ja vidio, Bernauer je samog sebe napucao u ruku, a to po pravilima nije penal. Što se ove zadnje šanse tiče, to nam se ne smije dogoditi i moramo bolje reagirati. Očekivao sam tešku utakmicu s obzirom na put iz Seville. Imali smo puno problema, ali smo uspjeli osvojiti važna tri boda", rekao je Sergej Jakirović u uvodu.

Pali ste energetski, a sad vas čekaju tri utakmice u osam dana?

Svaka utakmica nosi svoje. Prvo imamo Betis i četiri dana da se regeneriramo i da ih pokušamo eliminirati. Oni će igrati puno bolje nego u prvoj. Još teža utakmica bit će u nedjelju protiv Rijeke. Ništa, morat će svi igrači potegnuti, a moramo dobiti još bolji impuls tko god da ulazi s klupe.

Što je bilo s Pierre-Gabrielom?

Imao je grč. Bio je solidan. Nije pustio nijednom po svojoj strani, dobro se ubacivao prema naprijed i za prvu utakmicu sasvim dobro. Bilo mu je lakše jer su igrala još dva Francuza s njim pa je mogao lakše komunicirati. Htio sam vaditi Petkovića van, ali kako je Gabriel bio ozlijeđen nisam imao priliku. Sigurno moramo bolje, ali ostvarila je traga utakmica u četvrtak. Morat ćemo možda malo više mijenjati, treba nam svježine.

Velik pad u nastavku, povlačili ste se, igralo se previše s golmanom...

Nije bio plan tako igrati, sigurno. Nismo željeli žuriti da malo navučemo protivnika i lijepo smo izlazili, ali nismo bili konkretniji. Trebali smo biti bolji u završnici. Sigurno nije bio plan ovako se povući, to je sto posto.

