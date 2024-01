Nastavak hrvatske nogometne sezone otvoren je velikim iznenađenjem. U odgođenom susretu 4. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva je na stadionu Maksimir pobijedila Dinamo sa 3-0 ugrozivši ambicije "Modrih" u borbi za naslov prvaka.

Briljirao je bivši napadač Dinama Duje Čop koji je zabio hat-trick, već u petoj i sedmoj minuti je 'matirao' Danijela Zagorca, a konačan rezultat je postavio u 87. minuti.

Nakon utakmice izjavu za medije dao je trener Dinama Sergej Jakirović.

'Preuzimam odgovornost, ja sam taj istureni'

"Prvo bih se ispričao svim navijačima Dinama, svima kojima Dinamo nešto znači, ovo nije ni blizu što smo htjeli. ovo je katastrofa, podbacili smo u svim segmentima igre. Da mi je netko rekao da ćemo poslije priprema ovako izgledati... Teški podbačaj, naša najgora večer, čestitam Lokomotivi na dobroj i efikasnoj utakmici", rekao je Jakirović.

Kako tumači ovakav ulazak u utakmicu?

"Prve dvije akcije smo mi imali, pa onda šok. Primili smo dva gola, imali smo neshvatljive reakcije, čak i cijelu utakmicu. Preuzimam odgovornost, ja sam taj istureni, nemam problema s tim. Moram analizirati utakmicu, iskreno popričati, ovo nema smisla. Ima puno do kraja, ali moramo pokazati kvalitetu. Mentalno stanje mora biti bolje. Ništa nije ukazivalo na ovo. Da nam se ovo dogodilo jesenas OK, ali ovo mi je sada velika nepoznanica".

"Otkad sam došao inzistiram na udarcima izvana, imamo igrače s takvim odlikama. Imali smo prilika za otvoreni udarac, to nismo radili, tu smo podbacili", poručio je Jakirović, pa na pitanje o nastupu Živkovića jasno poručio:

"Živković? Ma on sigurno igra sljedeću utakmicu. Izvadio sam ga zbog kartona, imao je još nekih startova. Vjerujem mu i stajem iza njega".

Navijači su bili prilično kritični na kraju utakmice?

"Ne zamjeram nikome ništa. Ljudi vole Dinamo, vole gledati momčad koja daje sve od sebe, njihovo je pravo iskazati nezadovoljstvo. Ljuti me da ne punimo kazneni prostor. Ako smo već izolirali bokove, igrači ne smiju stajati daleko od gola".

Navijači su na kraju vikali "Jakire odazi". Pribojava li se Jakirović otkaza?

"Na to ne mogu odgovoriti", kratko je poručio Jakirović i odgovorio je li ljut na igrače:

"Volio bih da je bilo bolje, znam kakvu oni imaju kvalitetu. To su veliki profesionalci, čudne su mi neke reakcije. Ona Špikića prije zadnjeg gola... meni je to neshvatljivo...".

Ponovno je upitan je li mu ovo najteži poraz?

"Šokiran sam. Ne mogu reći da me to ne dira, naravno da me dira. Nema tu opravdanja. Meni čak nije ni bitno da li smo izgubili jer ću ih izgubiti još 500 u karijeri, ali smeta me način. Ne znam možete li igrače kazniti jer će se javiti sve žive udruge".

