Trener Dinama Sergej Jakirović nakon 1-0 pobjede protiv Osijeka u 34. kolu HNL-a kojom je zagrebački klub osigurao naslov prvaka Hrvatske dva kola prije kraja sezone izjavio je kako je ovo jedan od najslađih naslova u povijesti kluba.

Dinamo je do svog sedmog naslova prvaka, a 18. u posljednjih 19 sezona stigao nizom od 10 pobjeda kojim je s trećeg skočio na prvo mjesto na ljestvici.

"Znao sam da je prvenstvo dugo, da treba biti miran i vjerovati u momčad. Bilo je uspona i padova, ali bitan je krajnji cilj, a to smo ostvarili. Čestitam svima koji vole Dinamo ovaj naslov prvaka, mislim da je ovo jedan od najslađih naslova prvaka koje je Dinamo osvojio u svojoj povijesti. Naravno da sam emotivno proživio ovaj uspjeh s obzirom na sve što se događalo otkako sam došao u Dinamo, ali mislim da su mama i cijela moja obitelj ponosni".

Jakirović je u Dinamo stigao 21. kolovoza naprasno napustivši klupu Rijeke nakon što je zbog lošeg ulaska u sezonu otkaz dobio Igor Bišćan. Usprkos pobjedničkom nizu, neki hrvatski mediji najavili su kako bi Jakirović mogao napustiti Dinamovu klupu na kraju sezone zbog čega je u subotu ujutro moralo reagirati novo vodstvo kluba odbacivši takvu mogućnost te izrazivši podršku treneru. Jakirović se osvrnuo i na tu situaciju:

"Jednostavno sam oguglao na to. Što te ne ubije, to te ojača. Vjerujem u sebe, svoj stožer i momčad koju vodim i zato smo došli do naslova prvaka. Trudim se izolirati od svega što se piše i govori, ali internet je vrag. Tko bi bolje od mene, koji sam 24 sata u tome, trebao znati bolje što se događa u momčadi? Mi bismo, naravno, žljeli uvijek igrati dobro i pobjeđivati, ali postoji i suparnik s druge strane. Evo, pobijedili smo i Hajduk i Rijeku, izravne konkurente za naslov, u Europi izbacili Betis, a svi uvijek samo gledaju negativnosti", dodao je Jakirović.

Do kraja sezone Dinamo očekuje borba za još jedan trofej, naslov pobjednika Hrvatskog kupa gdje će u finalu u dvije utakmice igrati protiv doprvaka Rijeke.

"Još imamo finale Kupa, dvije utakmice s Rijekom i pokušat ćemo i to osvojiti", kratko je zaključio Jakirović.