'TAKAV MI NE TREBA' / Jakirović otkrio zašto je izbacio iz momčadi Šimićevo pojačanje: 'Pola igrača razbija svlačionicu, a on u boksericama...'

'Iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre!'