Nakon reprezentativne pauze, za vikend se vraćamo klupskim obavezama. U sklopu 16. kola 1.HNL Rijeku u subotu s početkom u 15 sati očekuje gostovanje kod Varaždina, a tu utakmicu je najavio trener drugoplasirane momčadi na ljestvici Željko Sopić.

"Želio bih na početku poželjeti treneru Varaždina Kovačeviću što brži oporavak u borbi s bolešću. Prošao sam to s roditeljima tako da znam o čemu se radi, to je sad najvažnija bitka, puno važnija od borbe na terenu. To sam već napravio i osobno, ali evo želio bih isto napraviti ispred kluba", rekao je Sopić na konferenciji za medije.

Nedostaju reprezentativci

"Što se tiče utakmice, imamo nekih problema oko sastava. Nema Pjace koji se ozlijedio, nema Marca Pašalića zbog kartona, a moramo vidjeti i što će biti s Bandom, koji je odigrao obje utakmice za Zambiju. Nedostajat će nam i Bruno Goda.

Izrazito respektiram ekipu Varaždina, koja otkad je ušla u Prvu HNL igra dopadljiv i atraktivan nogomet i sigurno nas čeka zahtjevna utakmica. Imamo dobar i širok roster i koga nema, bez njih se mora. Vjerujem da će igrači koji budu nastupili dati sve od sebe da polučimo dobar rezultat i vratimo se s tri boda", rekao je Sopić.

