Trener Dinama Sergej Jakirović bio je sretan što su njegovi igrači uzeli tri boda danas u Kranjčevićevoj, u 27. kolu HNL-a, protiv fenjeraša Rudeša. Jakirović je u kratkom razgoovru za Max Sport nakon utakmice rekao da nije bilo jednostavno poslije 1:5 poraza od PAOK-a u Solunu, kako su imali kontrolu od početka, ali kako radi lošeg terena ili krivih odluka nisu dobro reagirali...

'Dobili smo šamarčinu u Grčkoj'

"Imali smo nekoliko lijepih prilika. Iz kornera smo otvorili, radimo ih stalno, onda je puno bilo lakše i završili smo na najbolji mogući način. Dobili smo šamarčinu u Grčkoj, nije bilo jednostavno, moji igrači su karakterni, ali nije bilo jednostavno. Tražili smo novu energiju, imali smo i plan b, dobro smo odradili utakmicu", rekao je Sergej Jakirović.

Martin Baturina izašao je iz igre neposredno nakon prvog pogotka. Legao je na travnjak i zatražio izmjenu.

"Osjetio je peckanje, grč. Napravit ćemo sve preglede, sad se mora javiti i reprezentaciji, vidjet ćemo što je s mišićem. Ovo nam je 14. utakmica u zadnjih mjesec i pol, tijekom pauze nećemo igrati prijateljske utakmice, možda samo protiv sebe", naveo je Jakirović i na pressici dodao:

"Čestitam igračima na dobroj utakmici. Mislim da smo imali kontrolu u većini utakmice, bili smo dosta u posljednjoj trećini protivnika. Imali smo neke krive odluke u prvom poluvremenu, zatim smo napravili neke izmjene i nastavili inicijativom. Otključali smo Rudeš prekidom i kasnije zabili još dva pogotka", izjavio je strateg Dinama.

'Kod Baturine se pojavio neki grč'

Martin Baturina asistirao je u 60. minuti, a zatim nakon samo jedne minute napustio igru radi ozljede zadnje lože. Ipak, još se ne zna ozbiljnost povrede..

"Pojavio se neki grč, više od toga ne znamo. Ide na reprezentativno okupljanje, pa ćemo vidjeti nakon pregleda koliko je ozbiljno. Ako nešto bude ozbiljnije, bit će to ogroman udarac za nas. Diktira našu igru, sigurno da je veliki problem ako dođe do dulje pauze", komentirao je Jakirović.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pierre-Gabriel izgleda sve bolje...

"Kad smo ga skautirali vidjeli smo koliko je čvrst, a vidjeli ste i sami u koliko je ozbiljnih klubova igrao. Do sada se pokazao stabilnim, praktički neprelaznim, jako smo zadovoljni kako se uklopio u našu momčad. Makar, nije mu bilo ni teško, pored sebe ima dva Francuza Bernauera i Theophilea", završio je Jakirović.

'Bit će izjednačeno do zadnjeg kola'

Riječ je dobio i Davor Mladina, trener Rudeša.

"Ponavlja se priča kao protiv Lokomotive, 60. minuta dobro držimo ritam protiv favorita, ali ne možemo držati tu koncentraciju do kraja utakmice. Satisfakcija nam je da uspješno pariramo boljim momčadima, mi trčimo vjerojatno i više od drugih, ali to nije dovoljno da se napravi rezultat. Kod prekida se zna tko koga mora čuvati, a mi tako primimo gol", naveo je Davor Mladina, pa dodao:

"Dinamo je uvodio svježe igrače, stvarao dodatni pritisak, mi se tome nismo uspjeli othrvati. Razmišljamo o mladim igračima, želimo ih što više stavljati, neka se naviknu na ovaj ritam i atmosferu. Idemo do kraja maksimalno, pa ćemo vidjeti hoćemo li nekog od favorita iznenaditi ove sezone. A bodove ćemo tražiti protiv suparnika koji su nam bliži kvalitetom.

Tko će biti prvak Hrvatske?

"Rekao sam, to je meni izjednačena priča do zadnjeg kola. Bez obzira što Rijeka ima bodovnu prednost, ali svašta se može dogoditi. Utakmice su zbilja zahtjevne, Varaždin dobije u Osijeku, Lokomotiva u Splitu... Meni je to sve izjednačeno, neće nitko biti prvak do zadnjeg kola. Vidjet ćemo onda jesam li dobar prognozer", završio je Mladina.